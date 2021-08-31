Общество

В Пензе готовят к открытию обновленный Бакунинский мост

Печать

Небольшую часть прежнего железобетонного Бакунинского моста специально оставили на съезде - как напоминание, что было здесь раньше. Новая конструкция ничего не имеет с ним общего и может стать одной из главных достопримечательностей города. Развязка полностью достроена и готова к сдаче, она стала шире и длиннее.

«Мост стал комфортнее. Применены современные технологии строительства. Очень хотелось бы, чтобы горожане оценили нашу работу», - сообщил начальник участка инженерных сооружений ООО «Автодорога» Алексей Адаменков.

Конструкция выполнена из металла, за счет этого выглядит легкой, воздушной, современной. Увеличилась длина пролетов. На новом мосту будет три полосы движения: две - в сторону центра и одна - в направлении улицы Злобина. Дорожная разметка выполнена из термопластика. Оцинкованы перильные и барьерные ограждения. Расширен тротуар, по правой стороне он будет совмещен с велосипедной дорожкой.

«Пешеходные зоны освещены контрастным белым освещением. Кроме того, сходы с тротуаров на проезжую часть устроены с понижением для маломобильных групп населения», - отметил начальник планово-производственного отдела ООО «Автодорога» Никита Куликов.

Под развязку продлена и набережная. Также с нее можно подняться на прогулочную зону Бакунинского моста. Особенно красиво он будет смотреться в ночное время в ореоле неоновой декоративной подсветки.

Торжественное открытие новой конструкции состоится в начале сентября.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте