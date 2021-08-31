В Пензе готовят к открытию обновленный Бакунинский мост

31.08.2021 | 18:00

Небольшую часть прежнего железобетонного Бакунинского моста специально оставили на съезде - как напоминание, что было здесь раньше. Новая конструкция ничего не имеет с ним общего и может стать одной из главных достопримечательностей города. Развязка полностью достроена и готова к сдаче, она стала шире и длиннее.

«Мост стал комфортнее. Применены современные технологии строительства. Очень хотелось бы, чтобы горожане оценили нашу работу», - сообщил начальник участка инженерных сооружений ООО «Автодорога» Алексей Адаменков.

Конструкция выполнена из металла, за счет этого выглядит легкой, воздушной, современной. Увеличилась длина пролетов. На новом мосту будет три полосы движения: две - в сторону центра и одна - в направлении улицы Злобина. Дорожная разметка выполнена из термопластика. Оцинкованы перильные и барьерные ограждения. Расширен тротуар, по правой стороне он будет совмещен с велосипедной дорожкой.

«Пешеходные зоны освещены контрастным белым освещением. Кроме того, сходы с тротуаров на проезжую часть устроены с понижением для маломобильных групп населения», - отметил начальник планово-производственного отдела ООО «Автодорога» Никита Куликов.

Под развязку продлена и набережная. Также с нее можно подняться на прогулочную зону Бакунинского моста. Особенно красиво он будет смотреться в ночное время в ореоле неоновой декоративной подсветки.

Торжественное открытие новой конструкции состоится в начале сентября.