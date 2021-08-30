В Усть-Узе захоронили останки рядового Ибрагима Бикташева

30.08.2021 | 20:04

Рядовой Ибрагим Бикташев вернулся домой спустя 80 лет. Его останки и личные вещи поисковики привезли в Усть-Узу Шемышейского района, родное село красноармейца.

Останки солдата поисковики обнаружили в Рогачевском районе Гомельской области Республики Беларусь. Там в 1941-м шли ожесточенные бои с фашистами.

«Ячейка, в которой он был найден, была неглубокой, это говорит о том, что он лежал. Ячейка была вырыта, он отстреливался. У него были сумки под патроны, рядом лежали стреляные гильзы. Он вел бой и погиб как герой. Он лежал на глубине 20 сантиметров», - рассказала председатель регионального отделения «Поискового движения России» Лариса Казакова.

В Усть-Узе по-прежнему проживают родственники защитника Отечества. Гульджиган Давыдова - дочь Бикташева. Отца знает по рассказам матери: когда он ушел на фронт, ей исполнилось два года.

«Хозяйственный был, добрый, в колхозе работал в своем селе. Ждали, конечно. «Без вести пропавший» - бумажка пришла и все», - отметила Гульджиган Давыдова.

«Нам трудно представить тот далекий 1941 год в селе, когда отправляли своих отцов, дедов, братьев и, наверное, все-таки надеялись, что они вернутся. Но война жестока по отношению к людям», - подчеркнул глава администрации Шемышейского района Владимир Фадеев.

Захоронили останки красноармейца в Усть-Узе, на местном кладбище.