Роман Амстиславский принял участие в космическом марафоне

30.08.2021 | 15:44

Пензенский общественно-политический деятель Роман Амстиславский представил область на Калужском космическом марафоне.

Мероприятие, посвященное 650-летнию Калуги, проводили во второй раз. На живописном берегу Яченского водохранилища собрались около 3 000 участников из разных регионов страны.

На празднике спорта организовали бег на различные дистанции: 21 км, 5 км, а также на 600 м и 300 м (для детей) и «Забег безграничных возможностей» на 600 м.

«Очень символично, что на мероприятии собрались представители почти половины регионов России. Причем среди участников были и пожилые, и люди с ограниченными возможностями. Форум стал символом настоящего единения всех категорий граждан нашей страны», - отметил Роман Амстиславский.

Среди гостей и участников мероприятия Роман Амстиславский встретил пензенца Вячеслава Гладкова, который сейчас является врио губернатора Белгородской области. Удалось пообщаться ему с главой исполнительной власти Калужской области Владиславом Шапшей.

Присутствовали на космическом марафоне и другие известные гости. Одна из них - вице-чемпионка Олимпийских игр Анастасия Фесикова.

Ведущим мероприятия стал известный комментатор страны Дмитрий Губерниев. О Романе Амстиславском он сказал, что пензенский общественно-политический деятель оказывает помощь паралимпийцам России.

«Я считаю, что такие мероприятия должны выходить на уровень страны и проводиться в государственном масштабе, становясь в итоге настоящей традицией единства», - сказал в заключение Роман Амстиславский.