Отношение пензенских чиновников к работе назвали наплевательским

30.08.2021 | 09:44

В Пензенской области назвали наплевательским отношение глав сельских администраций к работе, связанной с водоснабжением населенных пунктов. Проблему поднял во время оперативного совещания в понедельник, 30 августа, руководитель управления ЖКХ Михаил Панюхин.

«У меня убедительная просьба к главам районов: пожалуйста, посмотрите, какие главы у вас работают на местах. Думаю, для вас не секрет, что некоторые главы просто наплевательски относятся к исполнению своих служебных обязанностей. Тому примеров масса», - констатировал Панюхин.

Недавно с такой ситуацией столкнулись в Пензенском районе, но он не единственный проблемный.

«Десятки лет сидят на местах, практически не работают, хотя знают, что есть проблемы с водой, есть программа, но не предпринимают никаких мер по решению этих вопросов», - пояснил главный коммунальщик области.

По его словам, сейчас проблемы с водой решить просто, поскольку государство обеспечивает финансовую поддержку этих работ.