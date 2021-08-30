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Общество

Отношение пензенских чиновников к работе назвали наплевательским

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В Пензенской области назвали наплевательским отношение глав сельских администраций к работе, связанной с водоснабжением населенных пунктов. Проблему поднял во время оперативного совещания в понедельник, 30 августа, руководитель управления ЖКХ Михаил Панюхин.

«У меня убедительная просьба к главам районов: пожалуйста, посмотрите, какие главы у вас работают на местах. Думаю, для вас не секрет, что некоторые главы просто наплевательски относятся к исполнению своих служебных обязанностей. Тому примеров масса», - констатировал Панюхин.

Недавно с такой ситуацией столкнулись в Пензенском районе, но он не единственный проблемный.

«Десятки лет сидят на местах, практически не работают, хотя знают, что есть проблемы с водой, есть программа, но не предпринимают никаких мер по решению этих вопросов», - пояснил главный коммунальщик области.

По его словам, сейчас проблемы с водой решить просто, поскольку государство обеспечивает финансовую поддержку этих работ.

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Гость||

ну да, они к власти приходят заниматься водоснабжением, смех. дай человеку хоть какую нибудь власть, он тут же превращается в говнюка

Имя: Гость
Комментарий:

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