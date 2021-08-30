Олег Мельниченко: В Пензенской области продолжится капремонт школ

30.08.2021 | 17:08

В Пензенской области на капремонт школ в 2021 году было направлено 240 млн рублей. Об этом заявил врио губернатора Олег Мельниченко во время прямого эфира в соцсетях, состоявшегося в понедельник, 30 августа, и посвященного подготовке к новому учебному году.

«У нас капитально отремонтированы 34 школы и 6 детсадов. На это изначально предусматривалось 100 млн рублей и порядка 140 млн было выделено плюсом в ходе моих поездок по районам. То есть 240 млн рублей ушло на ремонтные работы. Но этого недостаточно, это, конечно, капля в море, если говорить откровенно», - отметил Олег Мельниченко.

Он уточнил, что в регионе 308 учебных заведений, которые расположены в 509 зданиях. Многие из них, естественно, требуют проведения восстановительных работ.

«Нормальные капитальные ремонты планируются заранее. Сейчас у нас есть порядка 50 комплектов проектно-сметной документации, чтобы произвести ремонт школ. Считаю, что школы в этом году к учебному году готовы, но при этом около 150 зданий требуют капитального ремонта в перспективе четырех-пяти лет», - высказал свое мнение врио губернатора.

Кроме того, по его словам, отдельно в рамках нацпроекта было отремонтировано 13 спортивных залов.

Что касается дошкольного образования, в планах строительство целого ряда детских садов как в Пензе, так и в районах области.

В частности, в 2021 году дополнительно создано 723 места в ДОУ, 543 из которых ясельные, где спрос наиболее велик.

«Постепенно ситуацию будем решать», - заверил Олег Мельниченко.

В заключение он подчеркнул, что количество образовательных учреждений, в которых проведут капремонт, обязательно будет расти.

«Потребность в капремонте очень большая. После 1 октября мы будем заявляться в федеральную программу, про которую говорил Президент РФ Владимир Путин. На сегодняшний день у нас уже есть проектно-сметная документация на 30 школ. Программа начинается с 2022 года, сейчас важно заявиться и получить финансирование, для этого нужно документацию представить. Будем над этим работать», - объяснил Олег Мельниченко.

При этом он уточнил, что, если поступят федеральные средства, региональная программа не сократится.

«Заявившись в федеральную программу, например на 30 школ, мы эти 30 школ сделаем плюсом к той региональной программе, которая у нас есть. В этом году мы сделали 34 школы, а если грамотно сработаем и оперативно подадим заявки, вполне возможно, что на следующий год мы и 60, и 70 школ отремонтируем», - резюмировал врио губернатора.