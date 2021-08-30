Общество

Олег Мельниченко: В Пензенской области продолжится капремонт школ

Печать

В Пензенской области на капремонт школ в 2021 году было направлено 240 млн рублей. Об этом заявил врио губернатора Олег Мельниченко во время прямого эфира в соцсетях, состоявшегося в понедельник, 30 августа, и посвященного подготовке к новому учебному году.

«У нас капитально отремонтированы 34 школы и 6 детсадов. На это изначально предусматривалось 100 млн рублей и порядка 140 млн было выделено плюсом в ходе моих поездок по районам. То есть 240 млн рублей ушло на ремонтные работы. Но этого недостаточно, это, конечно, капля в море, если говорить откровенно», - отметил Олег Мельниченко.

Он уточнил, что в регионе 308 учебных заведений, которые расположены в 509 зданиях. Многие из них, естественно, требуют проведения восстановительных работ.

«Нормальные капитальные ремонты планируются заранее. Сейчас у нас есть порядка 50 комплектов проектно-сметной документации, чтобы произвести ремонт школ. Считаю, что школы в этом году к учебному году готовы, но при этом около 150 зданий требуют капитального ремонта в перспективе четырех-пяти лет», - высказал свое мнение врио губернатора.

Кроме того, по его словам, отдельно в рамках нацпроекта было отремонтировано 13 спортивных залов.

Что касается дошкольного образования, в планах строительство целого ряда детских садов как в Пензе, так и в районах области.

В частности, в 2021 году дополнительно создано 723 места в ДОУ, 543 из которых ясельные, где спрос наиболее велик.

«Постепенно ситуацию будем решать», - заверил Олег Мельниченко.

В заключение он подчеркнул, что количество образовательных учреждений, в которых проведут капремонт, обязательно будет расти.

«Потребность в капремонте очень большая. После 1 октября мы будем заявляться в федеральную программу, про которую говорил Президент РФ Владимир Путин. На сегодняшний день у нас уже есть проектно-сметная документация на 30 школ. Программа начинается с 2022 года, сейчас важно заявиться и получить финансирование, для этого нужно документацию представить. Будем над этим работать», - объяснил Олег Мельниченко.

При этом он уточнил, что, если поступят федеральные средства, региональная программа не сократится.

«Заявившись в федеральную программу, например на 30 школ, мы эти 30 школ сделаем плюсом к той региональной программе, которая у нас есть. В этом году мы сделали 34 школы, а если грамотно сработаем и оперативно подадим заявки, вполне возможно, что на следующий год мы и 60, и 70 школ отремонтируем», - резюмировал врио губернатора.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — фото minobr-penza.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте