Камеры позволили повысить раскрываемость преступлений в Пензе

30.08.2021 | 10:24

Камеры видеонаблюдения, установленные в общественных местах Пензы, позволили повысить уровень раскрываемости преступлений. Об этом доложил врио заместителя председателя регионального правительства Алексей Костин на оперативном совещании в понедельник, 30 августа.

Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» состоит из двух компонентов: системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД и видеонаблюдения за общественной безопасностью.

«По состоянию на 27 августа группировка видеонаблюдения состоит из 367 видеокамер, построены следующие сегменты: безопасность населения и социальной инфраструктуры (285 цифровых уличных камер) и безопасность на транспорте (82 видеокамеры)», - уточнил Костин.

Камеры установлены в основном в Пензе, поскольку именно здесь сосредоточены объекты с массовым пребыванием людей, относящиеся к категории критически важных и потенциально опасных для террористических посягательств.

«Несмотря на ограниченные размеры группировки, в которую входят лишь бюджетные учреждения и оживленные участки городских улиц, правоохранительным органам удалось достигнуть заметных успехов в увеличении раскрываемости преступлений с использованием камер», - резюмировал Костин.