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Общество

Вымершую деревню в Городищенском районе хотят возродить

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Меньше полувека назад это была обычная деревня в Городищенском районе. В 2021 году в Луговых Выселках нет ни одного постоянного жителя.

Валентина Малькова в них родилась, выросла и выучилась в школе. Сейчас прописана в Пензе, а в родные Выселки с мужем приезжает только на лето. Навещает места еще пара соседей и все.

Пенсионерка с грустью вспоминает об исчезнувшей деревне.

«Здесь изначально было 300 домов», - поделилась Валентина Малькова.

Но недавно у нее появилась надежда, что Луговые Выселки воскреснут. Один из жителей Городищенского района решил попробовать спасти исчезнувший населенный пункт.

Он разработал проект экодеревни и на собственные средства стал воплощать его в жизнь. На заброшенных улицах началось строительство, уже выросли два дома. Инициатор идеи когда-нибудь сам собирается здесь жить, да и планы серьезные - возвести несколько десятков зданий.

«Так как в деревне есть газоснабжение, электроснабжение, проблем с этим нет. Дорогами он тоже занимается. Будут построены дороги, проспекты, освещение будет на этих проспектах. Будет современная детская площадка, магазин. Но о детском садике и школе пока у нас речь не идет», - рассказал и. о. главы администрации Русско-Ишимского сельсовета Владимир Грунчев.

Он понимает: такой проект реализовать непросто. Однако, если не прикладывать никаких усилий, такие красивые места в ближайшие годы вообще могут остаться без населения.

«У нас вымирают деревни. Взять территорию Русско-Ишимского сельсовета: в Новом Ишиме остался один житель, и всю зиму у нас проживали четверо дачников. Тоже деревня вымирает», - пояснил Владимир Грунчев.

Пока в Луговых Выселках не появилось ни одного нового жителя. Однако создатель экодеревни, пожелавший остаться за кадром, верит в свою идею и уже начал обустраивать родник у исчезнувшего населенного пункта.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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