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Общество

Валерий Лидин поздравил бойцов и ветеранов с Днем спецназа

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В воскресенье, 29 августа, председатель Законодательного собрания области Валерий Лидин принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню подразделения специального назначения внутренних войск МВД России.

Ветераны братства краповых беретов «Витязь» и бойцы Росгвардии собрались у памятника пензенцам, погибшим на Северном Кавказе, чтобы отдать дань уважения своим товарищам, павшим при выполнении служебного долга.

Обращаясь к присутствующим, спикер регионального парламента подчеркнул качества, отличающие личный состав спецназа.

«Хорошая физическая подготовка, владение практически любым видом оружия и, безусловно, высокие морально-нравственные принципы, мужество и героизм позволяют вам эффективно решать все поставленные задачи в ходе спецопераций», - отметил он.

Вместе с другими участниками Валерий Лидин почтил память воинов, ценой своей жизни отстоявших конституционный строй России, защитивших мирных граждан от преступных посягательств, минутой молчания.

Спикер областного Заксобра выразил благодарность ветеранам «Витязя» за большую патриотическую работу с молодежью, воспитание подрастающего поколения в духе любви к Родине. От лица депутатского корпуса он пожелал служащим внутренних войск крепкого здоровья, благополучия, с честью и достоинством и впредь исполнять свой воинский долг.

На верное служение и новые подвиги бойцов благословил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

В рамках мероприятия состоялась церемония вручения памятных наград. Валерий Лидин удостоился медали II степени «За пользу Спецназу».

В завершение торжества к подножию памятника были возложены венки и цветы.

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