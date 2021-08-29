Лучший сварщик Пензенской области оказался жителем Заречного

29.08.2021 | 19:20

Аж искры летят - в Пензенской области выбирают лучшего сварщика. Они уже были названы самыми-самыми внутри своих предприятий, теперь выясняли между собой отношения на базе Каменского техникума промышленных технологий и предпринимательства.

Конкурс профессионального мастерства проводится в регионе в 9-й раз. В 2021 уже определили лучшего водителя автобуса, пчеловода, дояра, сборщика мебели, штукатурщика. Теперь в борьбу за почетное звание и главный приз, автомобиль, вступили сварщики.

«Это очень хорошая профессия, нужная сегодня, востребованная. Поэтому молодцы, что вы приняли для себя решение принять участие. Конечно, будут победители. Но, невзирая на это, вы все уже выиграли», - напутствовал конкурсантов врио председателя правительства Пензенской области Николай Симонов.

Александр Завьялов по образованию сварщик-технолог. Учился в Пензенском машиностроительном колледже. Окончив его, ушел в армию, а затем вернулся в профессию.

«Сейчас не могу сказать, почему это выбрал. Так сложились обстоятельства. А уже непосредственно в процессе понимаешь, что хочешь развиваться и стать лучшим специалистом», - рассказал Александр.

Все 9 участников конкурса показали высокую степень профессионализма. Но лучше остальных, по мнению жюри конкурса, был Сергей Киселев из города Заречного.