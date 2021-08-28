В Пензе провели стратегическую сессию на тему открытости власти

28.08.2021 | 19:05

«От нас ничего не зависит! За нас все давно решено!» - отчасти разрушить этот стереотип, созданный в обществе, призвана стратегическая сессия на тему «Государственное управление и открытость власти».

«Обнаружить проблемы, которые существуют в этой области, и предложить решения, чтобы улучшить ситуацию», - пояснил модератор стратегической сессии Александр Захаров.

На данный момент основная проблема открытости власти заключается в низком уровне доверия населения к чиновникам и структурам, ими возглавляемым. Причины самые разные. Их обсуждали участники стратегической сессии. Все они были разбиты на четыре секции: «Бизнес», «СМИ», «Общество» и «Социальные структуры».

«Постоянно сталкиваемся с тем, что люди не знают, кто такие сенаторы, кто такие министры, кто такие зампреды правительства, какие ресурсы у них есть, что они вообще могут. На самом деле, нам необходимо им про это рассказывать, рассказывать честно и не давать ложных обещаний, не говорить о том, что «я все могу», - пояснила сенатор Совета Федерации РФ Мария Львова-Белова.

Открытость, честность и искренность - по мнению собравшихся, одни из главных качеств, которыми должен обладать представитель власти. Тогда будет и решение проблем вместо бюрократии, и личный контакт с гражданами, и многое другое.

«Очень важно, чтобы люди использовали нас по назначению. Для этого тоже информационное просвещение необходимо, чтобы они знали, что от нас можно получить. Ребята, мы же с вами государственные служащие! «Служащие» - ключевое слово, слуги народа», - подчеркнула Львова-Белова.

Во время стратегической сессии были приняты основные направления решений, которые в будущем лягут в основу реализации социально-экономической стратегии развития региона до 2035 года.