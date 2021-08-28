Общество

В Пензе провели стратегическую сессию на тему открытости власти

Печать

«От нас ничего не зависит! За нас все давно решено!» - отчасти разрушить этот стереотип, созданный в обществе, призвана стратегическая сессия на тему «Государственное управление и открытость власти».

«Обнаружить проблемы, которые существуют в этой области, и предложить решения, чтобы улучшить ситуацию», - пояснил модератор стратегической сессии Александр Захаров.

На данный момент основная проблема открытости власти заключается в низком уровне доверия населения к чиновникам и структурам, ими возглавляемым. Причины самые разные. Их обсуждали участники стратегической сессии. Все они были разбиты на четыре секции: «Бизнес», «СМИ», «Общество» и «Социальные структуры».

«Постоянно сталкиваемся с тем, что люди не знают, кто такие сенаторы, кто такие министры, кто такие зампреды правительства, какие ресурсы у них есть, что они вообще могут. На самом деле, нам необходимо им про это рассказывать, рассказывать честно и не давать ложных обещаний, не говорить о том, что «я все могу», - пояснила сенатор Совета Федерации РФ Мария Львова-Белова.

Открытость, честность и искренность - по мнению собравшихся, одни из главных качеств, которыми должен обладать представитель власти. Тогда будет и решение проблем вместо бюрократии, и личный контакт с гражданами, и многое другое.

«Очень важно, чтобы люди использовали нас по назначению. Для этого тоже информационное просвещение необходимо, чтобы они знали, что от нас можно получить. Ребята, мы же с вами государственные служащие! «Служащие» - ключевое слово, слуги народа», - подчеркнула Львова-Белова.

Во время стратегической сессии были приняты основные направления решений, которые в будущем лягут в основу реализации социально-экономической стратегии развития региона до 2035 года.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
0
0
0
0
 
Гость||

А что Мария деток побросала? Кто там за начальника?

Душа болит за детей инвалидов? РПЦ не планируют передать этот жилой комплекс?

Гость||

Прислушиваются)

Гость||

Где проходила эта сессия? Сколько средств из бюджета (денег налогоплательщиков) потрачено на ее проведение?

Гость||

От нас ничего не зависит!За нас всё давно решено!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте