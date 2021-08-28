В Пензе активисты собрали мусор у подвесного моста

28.08.2021 | 18:33

Популярное место отдыха - берег Суры у подвесного моста. Там регулярно собираются компании, веселятся от души, а уходят порой без штанов, не прибрав за собой.

С мусорным полигоном в центре Пензы не готовы мириться представители местного отделения Русского географического общества - молодежного объединения «Зеленая волна». Они организовали экологическую акцию. Елизавета Капустина, учитель информатики школы № 25, регулярно убирается на свежем воздухе.

«В этом году я пришла сюда как учитель и уже со своим экологическим отрядом, чтобы привести этот берег реки Суры в порядок. С 2013 года я участвую в субботниках и считаю, что это долг каждого - помогать природе», - рассказала участница экологической акции.

Весь мусор активисты складывали в большие мешки. Отходы после окончания уборки отвезут на свалку. Грузовик обещали выделить представители Железнодорожной администрации Пензы.

«Без мусора станет намного лучше и будет много места, где можно посидеть. Я хочу жить в хорошем городе, в зеленом, чтобы я могла прийти в любое время просто посидеть с друзьями и провести хорошо время», - отметила участница экологической акции Мария Ипполитова.

У подвесного моста экологические акции проходят несколько раз в год.