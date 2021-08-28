Общество

В Пензе активисты собрали мусор у подвесного моста

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Популярное место отдыха - берег Суры у подвесного моста. Там регулярно собираются компании, веселятся от души, а уходят порой без штанов, не прибрав за собой.

С мусорным полигоном в центре Пензы не готовы мириться представители местного отделения Русского географического общества - молодежного объединения «Зеленая волна». Они организовали экологическую акцию. Елизавета Капустина, учитель информатики школы № 25, регулярно убирается на свежем воздухе.

«В этом году я пришла сюда как учитель и уже со своим экологическим отрядом, чтобы привести этот берег реки Суры в порядок. С 2013 года я участвую в субботниках и считаю, что это долг каждого - помогать природе», - рассказала участница экологической акции.

Весь мусор активисты складывали в большие мешки. Отходы после окончания уборки отвезут на свалку. Грузовик обещали выделить представители Железнодорожной администрации Пензы.

«Без мусора станет намного лучше и будет много места, где можно посидеть. Я хочу жить в хорошем городе, в зеленом, чтобы я могла прийти в любое время просто посидеть с друзьями и провести хорошо время», - отметила участница экологической акции Мария Ипполитова.

У подвесного моста экологические акции проходят несколько раз в год.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

Пока в Пензе есть такие дураки,

Чиновникам пилить бабло с руки!

Гость||

Гость писал(a):

Пока в Пензе есть такие дураки,
Почему дураки? Вероятнее всего это МГЕРышы,у них свой интерес...

Гость||

На Южной Поляне, где находится школа № 25, мусора нет?

Гость||

Это депутаты со своими детьми?

Гость||

Интересно, что девочка на перво фото справа и на видео 0:12, хочет найти?

Гость||

Гость писал(a):

Пока в Пензе есть такие дураки,
Гость писал(a):
Вероятнее всего это МГЕРышы,у них свой интерес...
товарищи, при всем уважении к вашему возрасту... вам не кажется, что это просто молодые люди, которым не хочется жить в говенном городе? вам уже все равно, а им нет.

Гость||

19.32, закладку.

Гость||

Это молодые люди ,которые языком и ,возможно ,ещё кое-чем прокладывают себе путь к бюджетному корыту, чтобы как нынешние чинки взахлёб воровать деньги с благоустройства города , очистки и вывоза ТБО

Имя: Гость
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