Спасатели предупредили пензенцев об опасности просушки погреба огнем

28.08.2021 | 15:30

В ГУ МЧС Пензенской области рассказали, какие опасности может таить подготовка погреба к хранению урожая.

Нередко владельцы погребов используют для просушки и дезинфекции открытый огонь, разводя его в ведрах, ваннах и других емкостях либо прямо на земляном полу.

«Использование тлеющих опилок и другого горючего материала часто приводит к уничтожению погреба вместе с надземными постройками в результате пожара. Это происходит из-за того, что граждане, закрыв погреб, оставляют процесс сушки на долгое время без присмотра», - предупредили в пресс-службе.

Кроме того, такой способ может привести к травмам, ожогам, повреждению дыхательных путей и даже к летальному исходу.

Опасно, к примеру, использование газовой горелки. Газ может утечь через узлы горелки и скопиться в погребе.

Бывали случаи, когда хозяин зажигал спичку для запуска горелки и в это время происходил взрыв собравшегося в погребе газа. Человек либо погибал, либо, что реже, получал множественные ожоги.

Если же уйти из погреба, где поставлена зажженная горелка, оставив все без присмотра, она может потухнуть из-за нехватки кислорода. Выходящий газ заполнит помещение, и когда хозяин зайдет в погреб для проверки, он может задохнуться крайне скоро.

«Использование природного сжиженного газа в закрытых непроветриваемых помещениях, тем более в погребе, запрещено! Малейшее пренебрежение требованиями пожарной безопасности может привести к потере имущества, травмам, летальному исходу», - предупреждают спасатели.

В случае обнаружения задымления или пожара следует звонить по телефонам пожарной охраны: 01 (со стационарного телефона), 112, 101 (с мобильного).