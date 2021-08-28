Сарай возле пензенской школы превратили в библиотеку

28.08.2021 | 16:49

Сарай возле школы № 56 стал библиотекой, пусть и вне ее стен. Соответствующая надпись теперь красуется на небольшом строении, ставшем гораздо наряднее, чем раньше.

Преобразился сарай благодаря гранту мэра, который выиграли местные школьники. Дети потом там и поработали.

«Это были темные старые кирпичи с трещинами, ужасное место. Все сделали дети: они красили, ходили в магазин, покупали стройматериалы», - сообщила директор школы № 56 г. Пензы Наталья Переяслова.

Суть проекта заключается в том, что на стенах здания появились щиты с нанесенными названиями книг и QR-кодами. Достаточно поднести смартфон, навести камеру - и человек сможет прочитать электронную книгу без похода в настоящую библиотеку.

Пока издания рассказывают о великих художниках мира. Здешним школьникам такие книги необходимы.

Реализованным ребятами проектом директор гордится и с удовольствием показывает итог работы коллегам.

«Мне кажется, идея интересная, потому что не всем приятно проходить и видеть разруху в школе. А тут сами дети были вовлечены в процесс, они могут с гордостью говорить своим друзьям, знакомым: это построено мной», - отметил сотрудник Управления образования г. Пензы Дмитрий Жуков.

Щиты на здании время от времени будут менять, чтобы могли появляться другие книги. От внешних изменений функционал строения не пострадал.

«Внутри это по-прежнему сарай», - пояснила Наталья Переяслова.