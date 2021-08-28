Пензенцы могут задать вопросы судебным приставам по телефону

28.08.2021 | 13:24

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области создана группа телефонного обслуживания, с помощью которой жители региона могут быстро связаться с работниками и служащими и получить ответы на вопросы либо услуги без записи на личный прием.

«В случае невозможности связаться со своим судебным приставом-исполнителем гражданин, позвонив по номеру 8 (8412) 90-65-55, может получить необходимую информацию», - сообщили в пресс-службе управления.

Перечень вопросов, по которым граждане могут обращаться, размещен на сайте регионального УФССП в разделе «Информация для граждан» (https://r58.fssp.gov.ru/informacija).

В частности, можно получить ответы на вопросы об исполнительном документе; о снятии ареста с банковского счета, запрета на регистрационные действия с имуществом либо ограничения на выезд из страны при погашении задолженности; о списании средств со счетов в банке; об ошибочном взыскании денег с не виноватого ни в чем двойника и другие.

Кроме этого, в каждом подразделении управления определен дежурный судебный пристав, который ведет прием граждан. К нему можно обратиться как с вопросами по подаче заявлений и ходатайств, по исполнительному производству, так и с иными - их перечень также размещен на сайте.