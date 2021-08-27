В Пензе демонтировали незаконные ларьки с шаурмой и фруктами

27.08.2021 | 09:49

В 2021 году в Пензе демонтировали несколько десятков незаконных торговых точек. Так, в четверг, 26 августа, работы провели на улице Карпинского, 24, где раньше продавали шаурму, овощи и фрукты.

«В адрес городской администрации неоднократно поступали обращения от жителей Пензы по вопросу законности и соблюдения санитарных норм и правил при осуществлении деятельности в этих торговых объектах. По вышеуказанному адресу состоялось выездное заседание», - рассказали представители мэрии.

Чиновники пришли к выводу, что павильоны установили незаконно. На них наклеили уведомления о добровольном демонтаже объектов. Однако собственники этого не сделали. В результате объекты демонтировали принудительно.

«Работа администрации города Пензы по упорядочению размещения нестационарных торговых объектов в рамках действующего законодательства будет продолжена», - заверили в мэрии.