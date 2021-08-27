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Общество

В Пензе демонтировали незаконные ларьки с шаурмой и фруктами

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В 2021 году в Пензе демонтировали несколько десятков незаконных торговых точек. Так, в четверг, 26 августа, работы провели на улице Карпинского, 24, где раньше продавали шаурму, овощи и фрукты.

«В адрес городской администрации неоднократно поступали обращения от жителей Пензы по вопросу законности и соблюдения санитарных норм и правил при осуществлении деятельности в этих торговых объектах. По вышеуказанному адресу состоялось выездное заседание», - рассказали представители мэрии.

Чиновники пришли к выводу, что павильоны установили незаконно. На них наклеили уведомления о добровольном демонтаже объектов. Однако собственники этого не сделали. В результате объекты демонтировали принудительно.

«Работа администрации города Пензы по упорядочению размещения нестационарных торговых объектов в рамках действующего законодательства будет продолжена», - заверили в мэрии.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Да хва уж, на их месте новую шаурмяшную поставаят, того, кто больше откатил! У нас на стреле так и сделали недавно: один ларек убрали, а другой воткнули через три метра, тьфу!

Гость||

"в рамках действующего законодательства будет продолжена», - заверили в мэрии."

Кто бы сомневался, продолжат обдирать проствх, а блатных не трогают, типа точки аппетита, перед выборами заерохтились, а потом за большип деньги опять поставят эти ларьаи!

Гость||

Видимость деятельности для галочки.

Гость||

Самое страшное у нас, это уничтожение любой частной торговли. Нет и не может быть сомнения в том, что люди принимавшие законы запрещающие частные магазины, киоски, ларьки, работают на общую схему обнищания населения. Ещё 20 лет назад, сотни горожан и жителей области, были мелкими предпринимателями платившими в бюджет. Теперь, это нищие, живущие на копеечные пособия люди. На их место, пришли приезжие из других регионов, они - "заносят больше". И их, ещё проще выкинуть с насиженного места.

Коррупция правит балом.

Гость||

Они и торгуют где хотят, через месяцок снова их увидите гемного подальше от старого места, кильды-мильды!

Гость||

Защитник буреков нарисовалься

Гость||

Сурки они

Гость||

Гость писал(a):

Защитник буреков нарисовалься
Не плачь, чурка.

Гость||

Ваз-вах-вах, я радуюси чито меня любють рюсски

Д-р Шаффхаузен||

Осуждаю.

Имя: Гость
Комментарий:

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