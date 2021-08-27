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Общество

Пензенский поисковый отряд привез из Беларуси останки земляка

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Путь домой длиной в 80 лет. Пензенский сводный поисковый отряд доставил из Беларуси останки земляка. Ибрагим Бикташев, уроженец Усть-Узы, солдат 61-й стрелковой дивизии, погиб в Гомельской области в ходе обороны города Рогачева в августе 1941-го.

Ровно 80 лет спустя поисковикам удалось отыскать медальон, расшифровать его и установить место гибели Бикташева. А по награде за боевые заслуги смогли выяснить имена еще восьми поднятых из земли бойцов, минометчиков 348-й дивизии.

«Мы работали с орловскими поисковиками из города Ливны, с которыми мы сотрудничаем уже три года. Получилось так, что сначала мы нашли их земляка. А затем руководитель отряда на металлоискатель поймал звук, и обнаружили останки нашего земляка», - сообщила председатель регионального отделения «Поискового движения России» Лариса Казакова.

Всего же 14 человек отыскали волонтеры. И хотя не в первый раз они буквально просеивали землю, аккуратно перебирали камни, эмоции всегда зашкаливали, когда обнаруживались останки людей.

«Боец находился в позе скорчившись и поджав ноги под себя, поэтому было предположение о том, что, скорее всего, он не сразу умер, а еще умирал от боли именно», - рассказал член поискового отряда «Поиск-вездеход» Дарья Казакова.

«Сложно вообще представить, что он переживал в момент своей гибели, о чем он думал. Конечно, бывает, слезы наворачиваются», - отметила член поискового отряда «Поиск-вездеход» Елена Ромашина.

Ибрагим Бикташев будет похоронен на родине, в Усть-Узе.

«Мурашки у меня прямо. Меня переполняет гордость, что именно мне поручили встретить и перевезти», - призналась волонтер Ольга Имкина.

В понедельник, 30 августа, в Шемышейском районе состоится церемония прощания с солдатом. В 1941-м Бикташев и другие бойцы под городом Рогачевом на несколько недель задержали продвижение противника вглубь страны, что позволило отечественным войскам укрепить силы, эвакуировать мирных жителей, предприятия.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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