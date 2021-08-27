Общество

Озвучен среднемесячный размер пенсии в Пензенской области

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В Пензенской области среднемесячный размер пенсии составляет 14 555 рублей. Таковы данные на 1 июля, озвученные Пензастатом в пятницу, 27 августа.

С учетом индекса потребительских цен уровень пенсии в реальном выражении снизился по сравнению с июлем 2020 года на 2,1%. При этом средний размер месячных пенсий, назначенных в II квартале 2021-го, превысил прожиточный минимум пенсионера на 83%.

В целом на учете стоят 425,7 тыс. пенсионеров (это 33% от всего населения региона), из них 70,4 тыс. (16,5%) продолжают работать.

«От общего числа пенсионеров 81,4% (346,7 тыс. человек) - те, кто получает пенсии по старости; 3,9% (16,4) - по инвалидности; 3,4% (14,5) - по случаю потери кормильца; 4,9% (20,6) - пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф и члены их семей; 6,3% (26,9) пенсионеров получали социальные пенсии; 0,1% (0,5 тыс. чел.) - пенсионеры-госслужащие и 1 бывший народный депутат РФ созыва 1990-1995 гг.», - сообщили в Пензастате.

Среди тех, кто находится на заслуженном отдыхе, есть и бывшие военные - 0,1% (392 человека, состоящих на учете в ПФР). Они получают в среднем по 12 412 рублей.

«Две пенсии получают: 314 инвалидов вследствие военной травмы (среднемесячный размер - 31 747 руб.), 197 участников ВОВ (40 782), 7 вдов военнослужащих, погибших вследствие военной травмы в период прохождения военной службы по призыву (28 560), 393 родителя погибших военнослужащих (26 910), 430 членов семей граждан, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС (21 880), 33 гражданина, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (32 211 руб.)», - добавили в Пензастате.

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Гость||

Средняя температура по больнице 36.6

Гость||

Ну да, а так то 8,10, 12тыс. вот такой пенсион ближе к реальности. И живут же на эти пятаки от хлебосольного государства.

Гость||

Гость писал(а):

> Средняя температура по больнице 36.6

Ага. Одни еле концы с концами сводят на 9-10 тысяч а другие живут припеваючи на 25-30 тыс

Имя: Гость
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