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Общество

За неделю клещи атаковали более 60 жителей региона

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В Пензенской области за минувшую неделю клещи атаковали 66 жителей, в их числе 23 ребенка. Данные на четверг, 26 августа, обнародовало региональное управление Роспотребнадзора.

На предыдущей неделе к медикам с укусами кровососов обратилось 35 человек, 8 из них дети.

Всего с начала сезона активности клещей от их укусов пострадали 2 295 жителей региона, в том числе 583 ребенка. В лабораториях на возбудителей иксодового клещевого боррелиоза исследовали 1 578 членистоногих (53 - за минувшую неделю). В 243 случаях (15,4%) результат оказался положительным.

«Управлением организована работа с населением. Одним из важнейших направлений при этом остается индивидуальная защита людей, которая включает в себя соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории, правильное ношение одежды, применение акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожных покровов», - напомнили в ведомстве.

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