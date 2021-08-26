Сетевое издание|18+|Четверг|26 авг 2021|19:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |

Общество

В Пензе руководителей школ усадили за парты

Печать

Пока у детей каникулы, их классы заняли педагоги - недавно назначенные директора школ и их заместители. Управление образования организовало своеобразные курсы для руководителей. Оказывается, им тоже есть чему учиться.

«Мир быстро меняется, подходы к жизни, к управлению очень быстро меняются. И молодая, свежая управленческая кровь очень нужна, несмотря на то что опыт управленческий тоже нужен. Поэтому все-таки вливание новых руководителей городу Пензе необходимо», - сообщила начальник Управления образования г. Пензы Лилия Чащина.

Сергей Канарейкин - один из самых молодых директоров школ в Пензе. 43-ю он возглавил весной 2021-го. Говорит, что должность ему нравится, но все оказалось сложнее, чем представлял.

«Наверное, это хозяйственная часть работы. Для меня как для директора стала новой работа в финансовом плане», - рассказал Сергей Канарейкин.

Людмила Колпашникова до того, как стала директором, более 30 лет отработала в школе и все равно рада, что попала на курсы. Теперь в ее подчинении полсотни педагогов и почти 800 детей. Женщина считает свое обучение важным.

«На сегодняшний момент это действительно необходимость для меня как, скажем так, новорожденного руководителя. Для тех, кто стоит в резерве и в будущем тоже в перспективе будут такими же руководителями, это огромный опыт, перспектива обмена», - отметила и. о. директора школы № 18 г. Пензы Людмила Колпашникова.

Большая часть этих взрослых учеников - завучи, но при необходимости любой из них может стать директором. Курсы длительные, займут год. Большая часть - практические занятия на основе ситуаций, с которыми на самом деле сталкиваются руководители. Итогом должно стать рождение нового управленческого проекта - чтобы его можно было реализовать в какой-то школе.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
0
0
0
0
 
Гость||

Полезно ознакомить с некоторыми статьями уголовного Кодекса. Много серого(пока) шума в последнее время...

Гость||

На третьем фото, не молод ли для директора, больше на физрука похож ..!?

Гость||

Должности директоров получили по блату или купили?

Гость||

19,16, да кому нужны такие должности, это же крест, как и все, кто связан с бесплатным образованием.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте