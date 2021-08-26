В Пензе руководителей школ усадили за парты

26.08.2021 | 18:27

Пока у детей каникулы, их классы заняли педагоги - недавно назначенные директора школ и их заместители. Управление образования организовало своеобразные курсы для руководителей. Оказывается, им тоже есть чему учиться.

«Мир быстро меняется, подходы к жизни, к управлению очень быстро меняются. И молодая, свежая управленческая кровь очень нужна, несмотря на то что опыт управленческий тоже нужен. Поэтому все-таки вливание новых руководителей городу Пензе необходимо», - сообщила начальник Управления образования г. Пензы Лилия Чащина.

Сергей Канарейкин - один из самых молодых директоров школ в Пензе. 43-ю он возглавил весной 2021-го. Говорит, что должность ему нравится, но все оказалось сложнее, чем представлял.

«Наверное, это хозяйственная часть работы. Для меня как для директора стала новой работа в финансовом плане», - рассказал Сергей Канарейкин.

Людмила Колпашникова до того, как стала директором, более 30 лет отработала в школе и все равно рада, что попала на курсы. Теперь в ее подчинении полсотни педагогов и почти 800 детей. Женщина считает свое обучение важным.

«На сегодняшний момент это действительно необходимость для меня как, скажем так, новорожденного руководителя. Для тех, кто стоит в резерве и в будущем тоже в перспективе будут такими же руководителями, это огромный опыт, перспектива обмена», - отметила и. о. директора школы № 18 г. Пензы Людмила Колпашникова.

Большая часть этих взрослых учеников - завучи, но при необходимости любой из них может стать директором. Курсы длительные, займут год. Большая часть - практические занятия на основе ситуаций, с которыми на самом деле сталкиваются руководители. Итогом должно стать рождение нового управленческого проекта - чтобы его можно было реализовать в какой-то школе.