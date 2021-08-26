Пензенцам предлагают сервис для оптимизации коммунальных платежей

В Пензенской области, как и во всей России, запущен новый сервис «Альфа Дом», позволяющий оптимизировать рынок коммунальных платежей.
Создатели сервиса предлагают ресурсоснабжающим организациям, УК, ТСЖ и ЖСК бесплатно зарегистрироваться, чтобы дать возможность абонентам видеть свои начисления в едином окне приложения. Комиссионный сбор отсутствует.
Сами пользователи могут оплачивать свои счета за ЖКУ напрямую ресурсоснабжающей организации.
Для этого необходимо лишь установить мобильное приложение на Apple iOS и Google Android и добавить свой адрес. После абонентам следует перейти по ссылке или отсканировать QR-код.
По словам создателей, удобство сервиса еще и в том, что с его помощью можно передавать показания приборов учета и обмениваться мгновенными сообщениями с поставщиками услуг, которые зарегистрировались в «Альфа Доме».
Таким образом, оплатить абсолютно все жилищно-коммунальные услуги жители Пензенской области могут по QR-коду, сохраняя при этом всех поставщиков услуг в одном окне.
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