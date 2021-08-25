Общество

В Пензе разыграли разрешения на отстрел сохатых

Печать

Главный приз - лось, а точнее возможность его добыть. Впервые в регионе разыгрывались разрешения на отстрел сохатых. С самого утра у министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования области десятки претендентов на победу ожидали результатов жеребьевки.

«С каждым годом мы усовершенствовали эту процедуру в плане того, что все эти мероприятия проходят открыто для всех охотников. Каждый охотник, желающий поохотиться в общедоступных угодьях, подает заявку на тот или иной район, где он хотел бы поохотиться. После проведения лотереи выходят номера, под номером закреплено ФИО охотника», - сообщил председатель Пензенского регионального союза охотников и рыболовов Владимир Кузин.

5 лосей и 38 косуль - таков лимит в 2021-м. За возможность получить право на отстрел животных боролись более 2 000 человек. Это в несколько раз больше, чем в предыдущие годы.

Среди тех, кто мечтает наконец получить заветный трофей, и Инна Шустина. Женщина - охотник с 10-летним стажем, но в основном ее добычей становились пернатые, теперь она рассчитывает на зверя побольше.

«Все надеются, и мы надеемся, что удастся выиграть, чтобы состоялась достойная охота. Посмотрим», - отметила Инна Шустина.

В течение 3 дней участники, чей порядковый номер выпал раньше остальных, должны уплатить госпошлину и получить разрешение. Для того чтобы процесс был максимально честным и открытым, конверты из лототрона доставали случайные люди.

«На лося редко получается разрешение на добычу, поэтому ажиотаж больше идет по этому виду дичи», - рассказал Владимир Кузин.

Те охотники, которые получат разрешение на отстрел, смогут им воспользоваться в период с 1 октября по 31 декабря.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
0
0
0
0
 
Гость||

лось это прекрасное животное пусть он лучше живет и радует нас своей крастой

Гость||

А кто будет урегулировать количество, отстреливать лисиц, совершающих нашествия на сёла и деревни области, таскающих кур, пугающих людей - и взрослых, и детей?

Гость||

В Кузнецком районе без всяких разрешений стреляют что хотят. Все прекрасно знают этих охотников,но молчат.

Гость||

Берегите вы Природу вашу мать!!!!!!!!!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Среди тех, кто мечтает наконец получить заветный трофей, и Инна Шустина
Голодает наверное.

Гость||

Очень грустно, что женщина по фамилии Шустина участвует в конкурсе на право убийства умного, теплого,красивого, тоже желающего жить лося. Ладно мужики играются в это, но теперь появились и женщины убийцы животных.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте