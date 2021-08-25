В Пензе разыграли разрешения на отстрел сохатых

25.08.2021 | 20:24

Главный приз - лось, а точнее возможность его добыть. Впервые в регионе разыгрывались разрешения на отстрел сохатых. С самого утра у министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования области десятки претендентов на победу ожидали результатов жеребьевки.

«С каждым годом мы усовершенствовали эту процедуру в плане того, что все эти мероприятия проходят открыто для всех охотников. Каждый охотник, желающий поохотиться в общедоступных угодьях, подает заявку на тот или иной район, где он хотел бы поохотиться. После проведения лотереи выходят номера, под номером закреплено ФИО охотника», - сообщил председатель Пензенского регионального союза охотников и рыболовов Владимир Кузин.

5 лосей и 38 косуль - таков лимит в 2021-м. За возможность получить право на отстрел животных боролись более 2 000 человек. Это в несколько раз больше, чем в предыдущие годы.

Среди тех, кто мечтает наконец получить заветный трофей, и Инна Шустина. Женщина - охотник с 10-летним стажем, но в основном ее добычей становились пернатые, теперь она рассчитывает на зверя побольше.

«Все надеются, и мы надеемся, что удастся выиграть, чтобы состоялась достойная охота. Посмотрим», - отметила Инна Шустина.

В течение 3 дней участники, чей порядковый номер выпал раньше остальных, должны уплатить госпошлину и получить разрешение. Для того чтобы процесс был максимально честным и открытым, конверты из лототрона доставали случайные люди.

«На лося редко получается разрешение на добычу, поэтому ажиотаж больше идет по этому виду дичи», - рассказал Владимир Кузин.

Те охотники, которые получат разрешение на отстрел, смогут им воспользоваться в период с 1 октября по 31 декабря.