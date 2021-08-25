В Пензе пенсионерам объяснили, как получить 10 000 рублей

25.08.2021 | 18:32

Пензенское отделение Пенсионного фонда России готовится перечислять по 10 000 рублей тем, кто находится на заслуженном отдыхе. Речь о новых выплатах по инициативе Президента РФ, озвученной 22 августа. Деньги положены тем, кто окажется в статусе пенсионера до 31 августа. По подсчетам специалистов, это около 432 000 человек, проживающих на территории области.

«Доставка единовременной денежной выплаты в размере 10 000 рублей будет осуществляться аналогично доставке пенсии. Тем пенсионерам, которые получают пенсию в банках, она будет зачислена на те же счета, на которые зачисляется пенсия. Тем, кто получает на почте, почтальоном будут доставлены эти 10 000 в течение сентября», - сообщил управляющий отделением ПФР по Пензенской области Михаил Буданов.

10 000 рублей получат как работающие, так и неработающие пенсионеры. Подавать заявление для этого не требуется.

«При этом, если граждане получают одновременно две пенсии, одну по линии пенсионного фонда, а другую по линии других ведомств, то единовременная выплата в размере 10 000 рублей будет выплачиваться Пенсионным фондом Российской Федерации», - рассказал Михаил Буданов.

За последние годы это уже вторая аналогичная выплата. В 2018-м находящиеся на заслуженном отдыхе единовременно получали по 5 000 рублей.