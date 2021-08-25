Общество

В Пензе для детей-колясочников устроили прогулку по Суре

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Раньше прогулки по Суре людям на инвалидных колясках были недоступны. Но благодаря маломерному судну у них появилась возможность полюбоваться с воды красотами родного города.

«В прошлом году, когда все сидели на изоляции, мы конструировали данную лодку. Она является единственной в России, ничего подобного нет, это полностью наш проект. Изначально планировалось, что туда смогут поместиться 1-3 коляски», - сообщил руководитель Приволжского географического общества Денис Симонов.

Свою идею пензенцы воплотили с помощью компании из Екатеринбурга, которая специализируется на производстве маломерных плавательных средств. Затем активисты лодку успешно испытали, все расчеты оказались верны. Так появился проект «Река нашего детства».

«Во время прогулки, а она составляет по времени около часа, мы стараемся дать небольшую информацию по тем местам, по которым проплываем, показываем основные достопримечательности города, рассказываем исторические факты, географические. Данная экскурсия не просто посиделки в лодке и какой-то осмотр снаружи этого всего, но и получение новой информации», - пояснил Денис Симонов.

Для родителей особенных ребятишек это еще и прекрасная возможность отдохнуть самим.

«Мне очень понравилось, что слышен плеск воды, пролетающие утки, что это буквально протяни руку - и все с тобой рядом. Мы настолько редко вырываемся из будней таких. Для нашей семьи это просто восторг», - поделилась мама особенного ребенка Юлия Озерская.

Все экскурсии бесплатные. Проходят по будням в 9:00, 10:00 и 11:00.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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