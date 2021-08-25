Абоненты «МегаФона» смогут наслаждаться играми через облако

25.08.2021 | 12:55

Компания «МегаФон» совместно с сервисом облачного гейминга GFN.RU запускают совместную подписку для абонентов оператора.

Компания GFN.RU является эксклюзивным провайдером в России и СНГ облачного игрового сервиса GeForce Now OW от технологического разработчика NVIDIA. В результате сотрудничества «МегаФона» и GFN.RU абоненты оператора смогут через облачный сервис получить доступ к играм на компьютерах любой мощности.

Подписка на сервис облачного гейминга GeForce Now станет доступна абонентам тарифной линейки «Без переплат» на выгодных условиях. Им предоставляется промокод в размере 50% на первые два месяца подписки, а в последующие шесть месяцев скидка будет составлять 25%. Всего в библиотеке сервиса GFN.RU находится более 1 000 популярных игр для разных платформ.

По данным «МегаФона» сегодня в России насчитывается порядка 50 млн геймеров. Из них около 20 млн имеют слабые компьютеры, которые не позволяют устанавливать современные игры. Для таких пользователей существует облачный гейминг. Это направление пользуется все большей популярностью в России и за последние два года выросло почти в 2 раза.

«Абоненты «МегаФона» уже могут найти для себя сразу несколько игровых предложений. Так, мы активно сотрудничаем с Blizzard Entertainment и My.Games, предлагая доступ к качественному игровому контенту на консолях, мобильных девайсах и персональных компьютерах. Теперь мы запускаем предложение для тех, кто не может наслаждаться современными играми из-за отсутствия производительных девайсов. Наша цель - сделать так, чтобы каждый геймер мог найти для себя подходящее и выгодное игровое решение на нашей цифровой полке. Партнерство с GFN.RU и NVIDIA значительно расширяет возможности для наших пользователей», - отметил коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.

Технологии GeForce NOW позволяют запускать любые игры в несколько кликов и играть с высокими настройками графики без необходимости постоянно покупать и обновлять «железо». Геймеры смогут запускать самые требовательные игры на любом персональном компьютере, ноутбуке, планшете, смартфоне, а также Android TV.

Пользователям также не придется скачивать гигабайты игр, следить за обновлениями драйверов и приложений - обновления и загрузки автоматически происходят в облаке. Все игроки получат максимально реалистичное изображение кинематографического качества даже в самых требовательных играх.