В пензенском СИЗО-1 отменили ограничения по COVID-19

С понедельника, 23 августа, в Пензе отменены режимно-ограничительные мероприятия в СИЗО-1. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН.
Соответствующее постановление подписал врио главного государственного санитарного врача - начальник филиала «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» ФКУЗ МСЧ-58 ФСИН России.
Дополнительные санитарно-противоэпидемиологические меры ввели в СИЗО-1 с 3 августа в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции.
В частности, исключались прием и перевод из СИЗО-1 подозреваемых, обвиняемых и осужденных в другие пенитенциарные учреждения, а также их участие в следственных действиях и судебных заседаниях.
В учреждении запрещались длительные и краткосрочные свидания, не принимали посылки и передачи (кроме лекарств и предметов медицинского назначения).
Общаться со следователями и адвокатами можно было лишь в помещениях со стеклом, используя средства индивидуальной защиты (маски, бахилы, перчатки).
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