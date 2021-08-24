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Общество

В пензенском СИЗО-1 отменили ограничения по COVID-19

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С понедельника, 23 августа, в Пензе отменены режимно-ограничительные мероприятия в СИЗО-1. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН.

Соответствующее постановление подписал врио главного государственного санитарного врача - начальник филиала «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» ФКУЗ МСЧ-58 ФСИН России.

Дополнительные санитарно-противоэпидемиологические меры ввели в СИЗО-1 с 3 августа в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции.

В частности, исключались прием и перевод из СИЗО-1 подозреваемых, обвиняемых и осужденных в другие пенитенциарные учреждения, а также их участие в следственных действиях и судебных заседаниях.

В учреждении запрещались длительные и краткосрочные свидания, не принимали посылки и передачи (кроме лекарств и предметов медицинского назначения).

Общаться со следователями и адвокатами можно было лишь в помещениях со стеклом, используя средства индивидуальной защиты (маски, бахилы, перчатки).

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