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Общество

В Пензе прокуратура проверила условия содержания осужденных

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Никита Васильев получил 5 лет строгого режима за распространение наркотиков. Уроженец Малой Сердобы отбывает наказание в исправительной колонии № 4. Два года, проведенные за колючей проволокой, пошли ему на пользу: парень завязал с дурман-травой, начал заниматься спортом, ходить в храм. Работает в своем отряде дневальным, следит за порядком в помещениях общего пользования, дисциплинарных взысканий у него нет. Другими словами, Никита встал на ускоренный путь к свободе - гораздо раньше может встретиться с самым родным человеком.

«Привет, мам. Надеюсь в следующем году уже выйти по 80-й статье, и тогда увидимся. На принудительные работы постараюсь уйти», - произнес Никита Васильев.

Условия содержания осужденных проверили сотрудники прокуратуры. Вопрос трудоустройства также на контроле представителей надзорного органа. В исправительной колонии № 4 действует несколько производств, включая мебельное.

«Я бригадир данного участка, отвечаю за сохранность, за оборудование, за работяг, скажем так. По заработной плате - она своевременная, достойная, у нас оплата труда такая же, как у специалистов на воле», - рассказал осужденный Артем Симонов.

Руководство колонии старается трудоустроить всех, вне зависимости от тяжести совершенного преступления. Работают и убийцы, и насильники, получая при этом ежемесячное денежное вознаграждение не ниже прожиточного минимума.

Повар Константин Суханов часть зарплаты тратит на сладкое. Больше двух лет молодой человек кормит заключенных. А их почти 800. Люди за решеткой особенно любят жареное.

«Потому что оно с пылу, с жару, как говорится, сразу оно еще теплое подается. Больше всего нравится рыба с картофельным пюре», - сообщил Константин Суханов.

«Общежитие полностью соответствует санитарным нормам, на производстве охрана труда, нормы все выполняются. Трудоустройство сейчас является основной функцией, основной стезей исправления осужденных, поскольку это их социализирует. После выхода на свободу они вполне могут найти себе пристанище, работу», - отметил пензенский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Александр Плющ.

Чтобы наладить производство в местах не столь отдаленных, к процессу подключили пензенских предпринимателей. Благодаря этому в регионе трудоустроенными оказались более 50% заключенных - показатель выше среднего по России.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Их всех там привили?

Гость||

Жареное? Хехе...Больше всего они спирт любят!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

После выхода на свободу они вполне могут найти себе пристанище,
....Конечно найдут...там, за углом в пивной...

penzainform.ru писал(a):

рыба с картофельным пюре»,
какой нибудь наидешевейший минтай перемороженный 20 раз-на большее нет бабла наверное

Гость||

Пристанище их на зоне ждет снова

Гость||

На Камчатке суд признал запрещенным ролик на YouTube об издевательствах в армии и на зонах в России

Гость||

Да там пионерлагерь))

Гость||

там прав нет

Имя: Гость
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