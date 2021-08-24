Пензенским пенсионерам выплатят по 10 000 рублей

24.08.2021 | 18:56

431 829 пензенских пенсионеров получат в ближайшие дни по 10 000 рублей, причем это касается как неработающих, так и работающих граждан. Ровно на ту же сумму могут рассчитывать военные пенсионеры, а также лица, проходившие службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семьи.

Соответствующий указ Президент РФ Владимир Путин подписал 24 августа. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте kremlin.ru, в разделе «Документы».

С таким предложением глава государства выступил в минувшее воскресенье.

«Дополнительно выплатить пенсионерам в этом году разовую выплату в размере 10 000 рублей», - произнес Президент РФ Владимир Путин.

Ожидается, что деньги для воплощения в жизнь его инициативы будут взяты из Пенсионного фонда России, федерального бюджета или резервной системы государства. Они должны прийти вместе с пенсией в день ее начисления.

Средства на эти цели уже заложены. То есть фактически люди получат по 10 000 вместе с сентябрьской пенсией. Никаких заявлений для этого писать не нужно. Деньги начисляются автоматически. На финансирование выплаты потребуется более 4 млрд 320 миллионов рублей.