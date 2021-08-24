Сетевое издание|18+|Вторник|24 авг 2021|20:54
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Общество

Пензенским пенсионерам выплатят по 10 000 рублей

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431 829 пензенских пенсионеров получат в ближайшие дни по 10 000 рублей, причем это касается как неработающих, так и работающих граждан. Ровно на ту же сумму могут рассчитывать военные пенсионеры, а также лица, проходившие службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семьи.

Соответствующий указ Президент РФ Владимир Путин подписал 24 августа. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте kremlin.ru, в разделе «Документы».

С таким предложением глава государства выступил в минувшее воскресенье.

«Дополнительно выплатить пенсионерам в этом году разовую выплату в размере 10 000 рублей», - произнес Президент РФ Владимир Путин.

Ожидается, что деньги для воплощения в жизнь его инициативы будут взяты из Пенсионного фонда России, федерального бюджета или резервной системы государства. Они должны прийти вместе с пенсией в день ее начисления.

Средства на эти цели уже заложены. То есть фактически люди получат по 10 000 вместе с сентябрьской пенсией. Никаких заявлений для этого писать не нужно. Деньги начисляются автоматически. На финансирование выплаты потребуется более 4 млрд 320 миллионов рублей.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Чаво? В октябре получат да и то если проголосуют, как надо!

Гость||

Требуются водители на регулярные пассажирские перевозки по Колышлейскому району, в том числе до села Чубаровка (через Красную Горку и Лачиновку). Пятидневная рабочая неделя, зарплата 30-35 тыс. рублей. Обращаться в районную администраци. по тел. 8 (841-46) 2-13-41 и 8 (841-46) 2-13-40.

Гость||

Детям и пенсионерам понятно. Они не могут себя обеспечить.

Почему вот доплаты в 15 тысяч получат военные и полицейские?Они лучше чем инженер,дворник,врач? Может конечно они все больные и на покушать денег нет?

Гость||

Они тебя дубинами лупить будут, если вдруг завякаешь не то, им сил надо набираться народ щемить!

Гость||

Дадут или нет, а голосовать за других буду

Гость||

Ура, только пензенским. Остальные хрен получат

Гость||

Кадыров выдвинул свою кандидатуру на пост главы Чеченской Республики. Выборы пройдут 19 сентября 2021 года. В этот же день выберут состав парламента региона. Опрос показал поддержку его в 146%

сразу видно твердую хозяйскую руку, которую обожают россияне.

Д-р Шаффхаузен||

Замечательно что пенсионер Мотовилов получит 10000 рублей. Неуклонно растет благосостояние россиян.

Гость||

Если принесут 10 тысяч,то куплю колбасы рублей на 500,курей на 500,мяса на 500,рыбы на 500,а на остальные макарон,гречи и риса...

Гость||

Гость писал(a):

Если принесут 10 тысяч,то куплю колбасы рублей на 500,курей на 500,мяса на 500,рыбы на 500,а на остальные макарон,гречи и риса...
соль и спички не забудь. думаю скоро и они пригодятся судя по нашим прорывам...

Гость||

Об керасине забыли.

Гость||

"Каждой бабе - по непьющему мужику, каждому мужику - по бутылке водки".

Дураки закончились?

но местные то никуда не делись.

импортозамещение , понимаете ли...

вот и новые налоги и новая пенсионная реформа на носу.

сразу же после выборов в думу засучат рукава и .......

Гость||

Выборы приближаются...Наложилось.. осеннее обострение.... и необьявленная третья отечественная война со всем миром

надо потерпеть.

Гость||

Я за честные выборы! Доверяю только пенькам и палаткам!

Гость||

Гость писал(a):

соль и спички не забудь. думаю скоро и они пригодятся судя по нашим прорывам...
Соль есть 10 пачек в заначке(ещё бумажные пачки).Сахарок немного. Спички 5 упаковок по 10 шт. Свечки(не церковные) всегда пригодятся.

Тройной одеколон можно в запас. Не помешает.

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Имя: Гость
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