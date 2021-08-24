Горводоканал выявил более 50 самовольных подключений к сетям

24.08.2021 | 09:05

Контролеры ООО «Горводоканал» ежемесячно выявляют случаи незаконных подключений потребителей к сетям. Так, с начала 2021 года было обнаружено более 50 нелегальных пользователей услуг водоснабжения и водоотведения. Сумма штрафных санкций составила более 1,8 млн руб.

К коммунальной инфраструктуре незаконно подключаются как частные жилые дома, так и различные организации. Потребители-«самовольщики» пользуются ресурсом, но не оплачивают его. Из-за незаконных врезок существенно снижается давление в распределительной сети, особенно в частном секторе, из-за чего возникает проблема слабого напора. Кроме того, возможно ухудшение качества воды, а из-за несогласованных работ может быть повреждена сеть.

Проверки частного сектора на предмет незаконных врезок проводятся регулярно. Зачастую о том, что происходит воровство воды или незаконный слив в общую канализацию, сообщают бдительные соседи.

Финансовые потери из-за незаконного пользования несет ресурсоснабжающая организация, которая круглосуточно ведет подготовку воды, следит за ее качеством и подает в городскую сеть. Поэтому Горводоканал намерен продолжать борьбу с воровством всеми законными способами.

Незаконные подключения устраняют, а нарушителей убеждают заключать договоры, чтобы пользоваться коммунальными услугами легально. Кроме того, им грозят штрафы (размер зависит от сечения трубы и может составлять от нескольких десятков до сотен тысяч и даже миллионов рублей), судебные разбирательства и широкая огласка.

ООО «Горводоканал» предупредил пензенцев об ответственности за самовольное (бездоговорное) пользование услугами водоснабжения и водоотведения. Для законного подключения необходимо обращаться по адресу: г. Пенза, ул. Кривозерье, 24, телефон 20-00-19 (добавочный 1-5).