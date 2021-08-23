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Общество

На выплаты пензенским пенсионерам потребуется 4,5 млрд руб.

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Стало известно, сколько денег потребуется на поддержку пензенских пенсионеров. Единоразовую выплату в размере 10 000 руб. анонсировал в воскресенье, 22 августа, Президент РФ Владимир Путин.

По данным регионального управления ПФР на конец 2020 года, в Пензенской области проживало 434 тыс. 89 пенсионеров. Свыше трети из них (159 тыс. 414 человек) - в Пензе.

Более свежие данные по численности пенсионеров пока не опубликованы, но исходя из имеющейся информации, на финансирование выплат потребуется 4 млрд 340 млн 890 тыс. руб. Общая сумма затрат для всех регионов страны составит порядка 500 млрд руб.

Ожидается, что деньги для осуществления инициативы будут взяты из Пенсионного фонда России, федерального бюджета или резервной системы государства. Они могут прийти вместе с пенсией в день ее начисления. Предположительно, средства на эти цели уже заложены (в противном случае президент не стал бы их анонсировать).

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Гость||

Выборы скоро электорат надо поддерживать.

Гость||

Отнять практически по миллиону у тех, кому повысили пенсионный возраст, и кинуть подачку 10 000 руб. перед выборами - как это благородно!

Гость||

А могли бы и еще собор достроить...

Гость||

Цинизм просто зашкаливает ! С начала прошлого года избыточная смертность в России составила 450 тыс. Стариков принесли в жертву . Печально .

Гость||

ЗАВЫЛО БОЛОТО

Гость||

Ага болотце зачетное иногда правда лягушата поквакивают и то перед дождём

Гость||

Лишь бы проститутки не дорожали.

Гость||

Пьянь в комментах...

Гость||

Запомните: ПФР это финансовая пирамида похлеще МММ, Хопера и РДС вместе взятых! Выплаты нынешним пенсионерам осуществляются из отчислений ныне работающих. Это мыльный пузырь! А подачку делают как раз перед выборами. Сначала родителям, теперь старикам. Людей держат натурально за скотину!

Гость||

Росстат отчитался о рекордном сокращении числа пенсионеров в России.

С 1 июля 2020 по 1 июля 2021-го пенсионеров России стало меньше на 1,999 млн человек — рекорд за всю историю доступной статистики с 1998 года. Пенсионеры вымирают со средней скоростью 5,5 тысяч человек в день. Рост смертности в относительном выражении - на 26,9% год к году - стал беспрецедентным с массового голода 1947 года.

Сначала уменьшили число нищих, а теперь и пенсионеров.Старые пенсионеры умирают, а новые до пенсии не доживают. И где-то радостно потирает руки Пенсионный фонд РФ. А с съэкономленного можно «шикануть»

Гость||

Фото пенсионерок явно говорит о катастрофическом вымирании мужчин, не дотягивающих до пенсии, и о явном пищевом белковом дефиците в пользу углеводов

Гость||

Было бы ещё нагляднее если бы они показали состояние ротовой полости,

Гость||

Как на фото красиво стоят - позируют, довольны. Не зря ширялась и голосовать пойдут." Умнички".

Гость||

Гость писал(a):

ЗАВЫЛО БОЛОТО
А ты с помойной ямы?

Гость||

ДороГо - боГато одеты. КраССовки. Позорище. На что люди готовы ради бумаги?! И.. Лапши на ушах.. В магаз ходить не нужно, с ушей снял и поел.

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Имя: Гость
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