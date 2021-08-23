На выплаты пензенским пенсионерам потребуется 4,5 млрд руб.

23.08.2021 | 09:26

Стало известно, сколько денег потребуется на поддержку пензенских пенсионеров. Единоразовую выплату в размере 10 000 руб. анонсировал в воскресенье, 22 августа, Президент РФ Владимир Путин.

По данным регионального управления ПФР на конец 2020 года, в Пензенской области проживало 434 тыс. 89 пенсионеров. Свыше трети из них (159 тыс. 414 человек) - в Пензе.

Более свежие данные по численности пенсионеров пока не опубликованы, но исходя из имеющейся информации, на финансирование выплат потребуется 4 млрд 340 млн 890 тыс. руб. Общая сумма затрат для всех регионов страны составит порядка 500 млрд руб.

Ожидается, что деньги для осуществления инициативы будут взяты из Пенсионного фонда России, федерального бюджета или резервной системы государства. Они могут прийти вместе с пенсией в день ее начисления. Предположительно, средства на эти цели уже заложены (в противном случае президент не стал бы их анонсировать).