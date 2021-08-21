«Афганские ворота» в Пензе дополнят двенадцатью стелами

21.08.2021 | 13:23

В Пензе планируется открытие 4-й очереди мемориала «Афганские ворота» (другое название - «Во славу русского оружия»), расположенного на улице Максима Горького. Об этом шла речь в правительства региона в субботу, 21 августа.

Планируется установить 12 стел - по числу стран, где Вооруженные силы СССР и РФ оказывали интернациональную помощь.

Комплекс в память о пензенцах, павших в локальных войнах, был спроектирован и построен фондом «Ветеран». Первый камень был заложен в 1999 году, но реализация проекта началась лишь в 2007-м.

Автором и непосредственным исполнителем скульптурной композиции стал заслуженный художник России Александр Бем.

С 2007 по 2010 года была построена первая очередь комплекса, посвященная памяти погибших в Афганистане. Скульптурная композиция состоит из большой триумфальной арки 8-метровой высоты, облицованной грубым песчаником, напоминающим горную пустынную местность Афганистана, с проемом, облицованным черным гранитом. Напротив проема стоит гранитный обелиск, так же, как и столпы арки, обрамленный бронзовыми горельефами.

Строительство второй очереди началось в 2012 году. Она посвящена тем, кто пал в боях на Северном Кавказе. Центром композиции стала 4-метровая фигура бойца на гранитном постаменте. Чуть склонив голову, он смотрит на расположенные у постамента тумбы с бронзовыми табличками, где записаны имена погибших пензенцев.

В 2017 году завершилось создание скульптурной композиции третьей очереди «Во славу русского оружия». На восьми бронзовых стелах запечатлены образы Александра Невского и Дмитрия Донского, Александра Суворова и Михаила Кутузова, генералиссимуса Сталина и маршала Жукова, сошедшихся в конной схватке с ордынскими наездниками русских витязей, бойцов Красной армии, водружающих стяг над рейхстагом.

«В планах фонда «Ветеран» - открытие 4-го этапа мемориала. На сегодняшний день силами фонда разработано и отлито из бронзы 12 стел размером 1×1×0,7 м. Ведется предварительная проработка вопроса о приобретении гранитных постаментов», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.