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Общество

«Афганские ворота» в Пензе дополнят двенадцатью стелами

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В Пензе планируется открытие 4-й очереди мемориала «Афганские ворота» (другое название - «Во славу русского оружия»), расположенного на улице Максима Горького. Об этом шла речь в правительства региона в субботу, 21 августа.

Планируется установить 12 стел - по числу стран, где Вооруженные силы СССР и РФ оказывали интернациональную помощь.

Комплекс в память о пензенцах, павших в локальных войнах, был спроектирован и построен фондом «Ветеран». Первый камень был заложен в 1999 году, но реализация проекта началась лишь в 2007-м.

Автором и непосредственным исполнителем скульптурной композиции стал заслуженный художник России Александр Бем.

С 2007 по 2010 года была построена первая очередь комплекса, посвященная памяти погибших в Афганистане. Скульптурная композиция состоит из большой триумфальной арки 8-метровой высоты, облицованной грубым песчаником, напоминающим горную пустынную местность Афганистана, с проемом, облицованным черным гранитом. Напротив проема стоит гранитный обелиск, так же, как и столпы арки, обрамленный бронзовыми горельефами.

Строительство второй очереди началось в 2012 году. Она посвящена тем, кто пал в боях на Северном Кавказе. Центром композиции стала 4-метровая фигура бойца на гранитном постаменте. Чуть склонив голову, он смотрит на расположенные у постамента тумбы с бронзовыми табличками, где записаны имена погибших пензенцев.

В 2017 году завершилось создание скульптурной композиции третьей очереди «Во славу русского оружия». На восьми бронзовых стелах запечатлены образы Александра Невского и Дмитрия Донского, Александра Суворова и Михаила Кутузова, генералиссимуса Сталина и маршала Жукова, сошедшихся в конной схватке с ордынскими наездниками русских витязей, бойцов Красной армии, водружающих стяг над рейхстагом.

«В планах фонда «Ветеран» - открытие 4-го этапа мемориала. На сегодняшний день силами фонда разработано и отлито из бронзы 12 стел размером 1×1×0,7 м. Ведется предварительная проработка вопроса о приобретении гранитных постаментов», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

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Гость||

А двенадцатью дубами со славу российского оружия сквер слабо расширить?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

бойцов Красной армии, водружающих стяг над рейхстагом
А в соседней теме переписывают историю: ссылка на PenzaInform.ru

Гость||

Гость писал(a):

А двенадцатью дубами со славу российского оружия сквер слабо расширить?
Было бы замечательно. А то все деревья повырубали.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

бойцов Красной армии, водружающих стяг над рейхстагом.
Не просто стяг. Красный стяг.

Гость||

Гость писал(a):

А двенадцатью дубами со славу российского оружия сквер слабо расширить?
Оружие убивает. Убивает не только "плохих", а ещё сопутствующих. Гордиться нечем. Гордись вон флагом с Иисусом, мы это заслужили.

Гость||

Надо быть буртасовцем ,чтобы не смотря на отказ регистрировать Геральдическим Союзом РФ , в области с самым высоким % проживающих татар вне национального образования , продолжать использовать данный флаг

Печально наблюдать, когда на твою малую родину решения некомпетентных чинюг вешает клеймо Города Глупова. Столица Дураков Поволжья

Гость||

12 детских аттракционов ?12 именных скамеек? 12 новых скверов?

Или очередной распил позорного уровня сквера напротив ж/д техникума мы с мухтаром на границе?

Гость||

Что в головах у этих людей ,которые мечтают всё кругом превратить в кладбище и плац?

Гость||

И так уже помпезный памятник , куда еще- то 12 стелл?

Гость||

Так пилякать можно бесконечно...,придумывая новые причины или символы...

Гость||

Даже дырявому Иван-коню на фонтане хотят поставить кобылу и пару извращенцев жеребят...

Гость||

Мемориал совершенно помпезный и до крайности безвкусный. Теперь будет ещё хуже.

Гость||

Но воины - афганцы должны где-то собираться, вспоминать былое, помянуть погибших друзей. Ведут себя всегда пристойно, это поколение, которому хочется поклониться. Хорошо рассуждать о месиве, пока не вкусил его..

Гость||

Гость писал(a):

Даже дырявому Иван-коню на фонтане хотят поставить кобылу и пару извращенцев жеребят...
Психбольница опять подала голос.

Гость||

Гость писал(a):

Психбольница опять подала голос.
Так молчи и не тявкай...Вонь от тебя идёт.

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12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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