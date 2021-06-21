21.06.2021 | 19:37

В Пензенском художественном училище началась защита дипломных работ выпускников 2021 года. В этом заведении заканчивает обучение 61 студент. О Николае Рерихе, о своем родном Алтайском крае и картине рассказала представителям комиссии Мария Кравар.

«Хочется пожелать им реализации всех планов, всего своего таланта, чтобы они достигли очень многого в жизни и возвращались к нам преподавать», - отметила директор Пензенского художественного училища им. К. А. Савицкого Ирина Тюкалова.

Председатель комиссии - народный художник России, доцент кафедры Московского государственного академического художественного института имени Сурикова Николай Коротков. Ему и его коллегам предстоит оценить работы дипломников, которые в течение четырех лет шли к этому событию.

«Еще со времен моей учебы в художественном училище я слышал, что пензенское - одно из лучших училищ в России, что тем, кто его закончил, и в институт не надо поступать», - рассказал Николай Коротков.

Кристина Крюкова родом из Нижнего Новгорода. Родители посоветовали ей изучать живопись в одном из старейших заведений страны, так она и попала в училище имени Савицкого.

«Мне очень нравится - спокойный, тихий город. Нижний намного больше, и там много людей. В Пензе добрые люди», - поделилась девушка.

Выпускники будут защищать свои дипломные работы в течение трех дней. Первыми испытание прошли живописцы и реставраторы.