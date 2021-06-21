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Общество

В Пензе отметили 112-летие кинологической службы в России

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Ровно 112 лет назад в российской полиции появился разыскной тандем человека и собаки. 21 июня день рождения кинологической службы. В ее рядах уже свыше 13 тысяч сотрудников, которые вместе с обученными четвероногими питомцами помогают предотвращать правонарушения и задерживают опасных преступников.

«Желаю вам профессиональных успехов. На самом деле очень тяжелая работа, очень много вложений. Сколько вы вложите, столько и покажет ваша собака», - сообщил начальник отдела профессиональной подготовки УМВД России по области Александр Кизеев.

На торжественное мероприятие пригласили ветеранов полиции, а в прошлом милиции. Михаил Кизеев почти 20 лет руководил центром кинологической службы. Именно при нем в Пензенской области появился новый питомник.

«Строили два года и построили. И сразу легче стало. Стало лучше набирать базу кинологу. Тренировки стали, занятия», - рассказал ветеран органов внутренних дел Михаил Кизеев.

Только в 2020 году в России кинологи со своими верными друзьями раскрыли свыше 31 тысячи преступлений, таких как кражи, грабежи, разбои.

«В нашей работе, самое важное, должна быть любовь к собакам, взаимопонимание. Потому что не будет любви и взаимопонимания между собакой и проводником - и результатов никаких не получится», - подчеркнул младший инспектор-кинолог ЦКС УМВД России по области Владислав Годяцкий.

Более ста кинологических расчетов участвуют в охране правопорядка на объектах проведения матчей чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге.

Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

С праздником кинологов! Молодцы специалисты и их четвероногие подопечные. Успехов в работе!

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