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Общество

В Пензе нашли мужчин, сбежавших из исправительного центра

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В воскресенье, 20 июня, в Пензе из учреждения, функционирующего как исправительный центр (ФКУ ИЦ № 1), сбежали двое мужчин, отбывающих наказание в виде исправительных работ.

Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщила горожанка Ольга К. Она рассказала, что речь идет об осужденных в возрасте 32 и 39 лет, которые, по ее словам, представляют опасность для окружающих, так как передвигаются по городу в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В пресс-службе регионального УФСИН России пояснили, что двое мужчин по отдельности, в разное время, действительно самовольно покинули предприятия, на которых отбывают принудительные работы под присмотром сотрудников.

«В результате разыскных мероприятий их местонахождение было установлено менее чем за сутки. Оба они возвращены в исправительный центр», - заключили в управлении.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Оба они возвращены в исправительный центр», - заключили в управлении.
А почему не на зону? Это таких наше государство будет привлекать на стройки?

Имя: Гость
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