В Пензе нашли мужчин, сбежавших из исправительного центра

21.06.2021 | 16:49

В воскресенье, 20 июня, в Пензе из учреждения, функционирующего как исправительный центр (ФКУ ИЦ № 1), сбежали двое мужчин, отбывающих наказание в виде исправительных работ.

Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщила горожанка Ольга К. Она рассказала, что речь идет об осужденных в возрасте 32 и 39 лет, которые, по ее словам, представляют опасность для окружающих, так как передвигаются по городу в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В пресс-службе регионального УФСИН России пояснили, что двое мужчин по отдельности, в разное время, действительно самовольно покинули предприятия, на которых отбывают принудительные работы под присмотром сотрудников.

«В результате разыскных мероприятий их местонахождение было установлено менее чем за сутки. Оба они возвращены в исправительный центр», - заключили в управлении.