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Общество

Пензенцы за три дня проплыли 55 километров по Суре

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После трехдневной экспедиции по Суре они вернулись в городскую среду.

20 инструкторов туристических клубов на плавсредствах преодолели маршрут в 55 километров от Старой Кутли Лунинского района до поселка Сура в Никольском.

«Горная река проще, там есть течение. Наша Сура - река практически стоячая, течение минимальное, поэтому приходится постоянно грести, постоянно работать», - отметил директор областной станции юных туристов им. Т. Т. Мартыненко Павел Зелепугин.

Девушки с веслом в степенных походах - картина вполне обычная. Вместе с коллегами-мужчинами преодолевают дистанцию. В таких инструкторских экспедициях случайных людей нет.

«Перезагрузка какая-то нужна постоянно, то есть жизнь такая бешеная, а здесь как-то выходишь - и все. И телефон не работает, и все хорошо», - поделился участник экспедиции Олег Киселев.

Красота Сурского края, компания проверенных друзей. Все участники водного сплава по окончании экспедиции получили справки о прохождении маршрута. И уже совсем скоро некоторые из педагогов вновь спустят на воду катамараны, отправятся в путешествие со своими воспитанниками.

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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