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Общество

Зареченец выгнал на улицу жену и пятерых детей и поплатился

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В Заречном с начала года судебным приставам удалось взыскать с должников по алиментам 2 млн 323 тыс. рублей. В основном в закрытом городе о своем долге перед детьми забывают отцы.

Разыскивать скрывающихся алиментщиков помогают бывшие супруги, сообщает портал «Заречье сегодня».

Нерадивых отцов, не желающих выходить на связь добровольно, объявляют в розыск, после нахождения им может грозить уголовное наказание и реальные тюремные сроки.

Некоторым алиментщикам из-за долга пришлось расстаться с имуществом.

Так, горожанин после развода выгнал на улицу жену и своих пятерых детей, которые являлись собственниками жилья в равных с ним долях. Женщине пришлось переехать на съемную квартиру.

Алиментов бывший супруг не платил. Долг копился, и в итоге пристав арестовал долю в квартире, принадлежавшую нерадивому родителю, затем предложил женщине выкупить ее. Та согласилась, внесла на депозитный счет около 380 тыс. рублей, и жилье полностью перешло ей и детям.

«Эти деньги вернулись зареченке в качестве погашения долга бывшего мужа по алиментам. Если он не согласится добровольно съехать с квартиры, его выселят по суду», – рассказала порталу замначальника городского отделения службы судебных приставов Екатерина Потешкина.

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