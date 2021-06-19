Общество

В Родительскую субботу пензенцы почтили память своих близких

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Хоть ненадолго, но это обязательно нужно сделать каждому православному верующему - сходить на кладбище в Троицкую родительскую субботу. Это особый день, когда люди навещают могилы своих умерших родственников.

«Помянуть усопшего ближнего - наша святая обязанность. У каждого из нас есть родители, прародители, и их нужно обязательно поминать, у Бога ибо все живы», - указал настоятель Сергиевского храма-часовни г. Пензы протоиерей Сергий Шумилов.

Таких вселенских суббот в православном календаре всего две: мясопустная, что отмечается за две недели до Великого поста, и накануне праздника Троицы, который считается днем основания Церкви.

С самого утра к одному из крупнейших в регионе некрополей отправились тысячи пензенцев. У каждого пришедшего здесь покоится кто-то из родных, близких и друзей.

В день поминовения, когда верующие приходят в церкви помолиться об усопших, горящие свечи ставят к распятию, а не к иконам.

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Сегодня были на кладбище. За последний год очень много свежих могил с датами смерти декабрь 20, январь 21. Люди преимущественно 50х годов рождения. Берегите себя.

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