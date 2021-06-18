Жителей Леонидовки возмутила пытка звуками от железной дороги

18.06.2021 | 18:30

Пытка звуком - так жители Леонидовки говорят про специальную аппаратуру, которая должна предупреждать рабочих о приближении поезда. Сигнал включается, когда состав только начинает движение на другой станции, расположенной за несколько километров. Даже если никто не едет, усилители все равно не молчат.

Многочисленные жалобы жителей Леонидовки привели к тому, что представитель железной дороги приехал в село. Если многочисленные отдельные обращения не помогали, то на массовом сходе жители смогли убедить высокого гостя: нужно что-то делать.

«Подумать надо, куда вынести, чтобы в центре не орали», - отметил заместитель главного инженера Куйбышевской железной дороги Алексей Антонов.

В итоге уполномоченное лицо решило отключить оповещатели - до понедельника, когда попробуют снизить громкость. Люди довольны и этой маленькой победой, но им хотелось бы изменить режим работы техники, чтобы сообщение о поезде поступало, когда тот реально приближается к станции.

«Программу запустили в апреле. Народ возмущается, главный по станции пообещал отключить. Если можно было вот так просто сделать, то зачем вообще надо было включать?» - задал резонный вопрос житель Леонидовки Сергей Павлухин.