В загсах Пензенской области отметили День отца

18.06.2021 | 18:45

Всякая дочка знает, что сказать своему папе, чтобы растопить суровое мужское сердце. Сыновья, может быть, не так красноречивы, но их старшие товарищи понимают все.

В отделе ЗАГС Мокшанского района решили устроить небольшой праздник для отцов.

«Желаем, чтобы каждый испытал всю радость отцовства, ощущение, что ребенок считает его самым мудрым, самым сильным, своей опорой в жизни. Независимо от того, сколько нам лет, мы всегда хотим, чтобы папа был с нами рядом», - подчеркнула врио начальника Управления ЗАГС Пензенской области Юлия Петрова.

Поздравить мужчин с Днем отца приехали и представители Общественного совета при Управлении ЗАГС Пензенской области.

«Вы знаете, что несколько сейчас огорчает? То, что в семьях раньше было больше ребятишек, семья была не малодетной», - отметил председатель Общественного совета при Управлении ЗАГС Пензенской области Алексей Шумилин.

«Вообще не вижу в детях какой-то сложности. Это радость каждый день, от самого их появления, которая никогда не кончается», - поделился отец двух дочерей Тулиген Туленов.

В загсе Каменского района воздать должное отцам тоже не забыли.

«Самое главное - чтобы в семье отца уважали. Вот тогда не будет у нас «плохих детей», пошедших не по той, куда надо, тропке», - рассудила начальник отдела ЗАГС Каменского района Пензенской области Нэлла Спиридонова.