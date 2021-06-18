В Пензенской области возможен режим строгой изоляции

18.06.2021 | 18:15

Пензенцы пока могут дышать свободно, но только через маски. Жестких ограничительных мер, как в столице, в регионе в ближайшие пару дней вводить не планируют. Полный или частичный локдаун, вполне вероятно, случится после заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, дата которого еще неизвестна.

Тем временем на брифинге в правительстве области подняли тему непростой эпидемиологической ситуации.

«Мы считали, что почти победили заболеваемость, люди расслабились, прекратили соблюдать все ограничения - ни масочный режим, ни дистанцию. Из-за этого произошло критическое накопление количества заболевших, и в настоящий момент мы близки к пороговому уровню заболеваемости», - сообщил врио заместителя председателя правительства Пензенской области Вячеслав Космачев.

Кроме того, отмечается резкое снижение темпа вакцинации. Прививки сделали менее 10% жителей региона, а для выработки коллективного иммунитета требуется в шесть раз больше.

Роспотребнадзор направил несколько писем в различные инстанции. Например, министерству физической культуры и спорта рекомендовано приостановить проведение соревнований всех уровней, а также завершить тренировочный процесс.

Одну из причин, по которой необходимо срочно отменить все культурно-массовые мероприятия на территории области, назвал руководитель управления РПН Михаил Перекусихин.

«В структуре заболевших прослеживается тенденция к росту распространения COVID-19 среди работоспособного населения молодого и среднего возраста. На долю заболевших 18 - 59 лет приходится 53,3%», - подчеркнул он.

В половине случаев у этой категории граждан инфекция протекает в тяжелой форме.

В больницах увеличивается коечный фонд, медицинские учреждения готовятся вновь принимать пациентов с COVID-19. За последние сутки опасную инфекцию диагностировали еще у 78 жителей региона, пять человек скончались.

«Не хотелось бы работать снова в таком режиме, в котором мы работали в прошлом году и летом, и зимой, не хотелось бы, чтобы люди болели. Единственная возможность предотвратить заболеваемость - это, как мы сейчас видим, прививки», - напомнил врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

Пройти процедуру можно и в торговых центрах, и на предприятиях, и, конечно, в поликлиниках. От сознательности пензенцев зависит, отступит болезнь или нет, говорят специалисты и призывают не верить фейкам о негативных последствиях действия вакцины.