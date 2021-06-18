Общество

В Пензенской области возможен режим строгой изоляции

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Пензенцы пока могут дышать свободно, но только через маски. Жестких ограничительных мер, как в столице, в регионе в ближайшие пару дней вводить не планируют. Полный или частичный локдаун, вполне вероятно, случится после заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, дата которого еще неизвестна.

Тем временем на брифинге в правительстве области подняли тему непростой эпидемиологической ситуации.

«Мы считали, что почти победили заболеваемость, люди расслабились, прекратили соблюдать все ограничения - ни масочный режим, ни дистанцию. Из-за этого произошло критическое накопление количества заболевших, и в настоящий момент мы близки к пороговому уровню заболеваемости», - сообщил врио заместителя председателя правительства Пензенской области Вячеслав Космачев.

Кроме того, отмечается резкое снижение темпа вакцинации. Прививки сделали менее 10% жителей региона, а для выработки коллективного иммунитета требуется в шесть раз больше.

Роспотребнадзор направил несколько писем в различные инстанции. Например, министерству физической культуры и спорта рекомендовано приостановить проведение соревнований всех уровней, а также завершить тренировочный процесс.

Одну из причин, по которой необходимо срочно отменить все культурно-массовые мероприятия на территории области, назвал руководитель управления РПН Михаил Перекусихин.

«В структуре заболевших прослеживается тенденция к росту распространения COVID-19 среди работоспособного населения молодого и среднего возраста. На долю заболевших 18 - 59 лет приходится 53,3%», - подчеркнул он.

В половине случаев у этой категории граждан инфекция протекает в тяжелой форме.

В больницах увеличивается коечный фонд, медицинские учреждения готовятся вновь принимать пациентов с COVID-19. За последние сутки опасную инфекцию диагностировали еще у 78 жителей региона, пять человек скончались.

«Не хотелось бы работать снова в таком режиме, в котором мы работали в прошлом году и летом, и зимой, не хотелось бы, чтобы люди болели. Единственная возможность предотвратить заболеваемость - это, как мы сейчас видим, прививки», - напомнил врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

Пройти процедуру можно и в торговых центрах, и на предприятиях, и, конечно, в поликлиниках. От сознательности пензенцев зависит, отступит болезнь или нет, говорят специалисты и призывают не верить фейкам о негативных последствиях действия вакцины.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Перекусихин как подрос за время самозоляции... прям как его зарплата

Гость||

какой бред, те же слова, фразы, что из Москвы, как под копирку. В один день всё поменялось, все заразились и половина лежат тяжёлые

Гость||

общественный транспорт давайте запретим

Гость||

Мы считали, что почти победили заболеваемость, люди расслабились, прекратили соблюдать все ограничения - ни масочный режим, ни дистанцию. Из-за этого произошло критическое накопление количества заболевших, и в настоящий момент мы близки к пороговому уровню заболеваемости», - сообщил врио заместителя председателя правительства Пензенской области Вячеслав Космачев.

ЧО вы считали вассалы Собянинские? Приказали из Москвы закошмарить кошмарьте стадо иначе сладких кресел лишитесь. Дебил егэшнику уже понятно, как Москву кошмарить начали сразу регионы подхватили.

В один день у всех зашкаливать начали больные

Гость||

Скоро всё пойдёт на спад. Решение о трёхдневном голосовании принято сегодня Центризбиркомом. Будет возможность развести потоки желающих отдать свой голос - выполнить гражданский долг.

Гость||

Гнут к тому чтобы люди начали прививки делать.... Толку то от них...

Гость||

Не дай вам бог в воскресение отменить праздник в Пазелках, куча гостей уже приглашены.

Гость||

а я сделал прививки, но всё равно в маске хожу, от людей шарахаюсь и руки антисептиком обрабатываю, в очках хожу, вдруг кто в глаз плюнет

Гость||

Опять у них люди виноваты. В Буртасах у вас что проходит сейчас? А для чего все это в пандемию? Для чего выпускные? Прививки что ли девать некуда?

Гость||

18.06.2021 18:45|

Не дай вам бог в воскресение отменить праздник в Пазелках, куча гостей уже приглашены.

А то что?

Гость||

эт ВВ с коллегой встретился и вот..

Гость||

Гость писал(а):

> 18.06.2021 18:45|

> Не дай вам бог в воскресение отменить праздник в Пазелках, куча гостей уже

> приглашены.

> А то что?

Да ничего, гордая мардва молча утрется от смачного плевка в их сторону, делов то.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенцы пока могут дышать
А потом перекроем кислород, будете дышать за деньги

Гость||

надо в Пензе как и в Москве общепит бесковилный сделать, а то зря что ли я вакцинировался! Спутник V forever!

Гость||

Гость писал(a):

надо в Пензе как и в Москве общепит бесковилный сделать, а то зря что ли я вакцинировался! Спутник V forever!
Не зря, не зря. Только советовать нам ниче не надо. Тебе все равно не долго осталось

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Имя: Гость
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