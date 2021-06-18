В больницах области могут вновь сократить прием плановых пациентов

В Пензенской области развернуто 1 717 инфекционных коек, около 400 из них задействовали в последнее время из-за ухудшения эпидситуации в регионе.
Об этом рассказал врио министра здравоохранения Александр Никишин на брифинге в пятницу, 18 июня.
По его словам, в зависимости от развития эпидситуации планируется дальнейшее развертывание коечного фонда, что, естественно, приведет к сокращению мест для плановых пациентов.
Александр Никишин также уточнил, что во многих случаях течение болезни стало более тяжелым, особенно у пациентов в возрасте 60+.
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