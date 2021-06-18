Общество

В больницах области могут вновь сократить прием плановых пациентов

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В Пензенской области развернуто 1 717 инфекционных коек, около 400 из них задействовали в последнее время из-за ухудшения эпидситуации в регионе.

Об этом рассказал врио министра здравоохранения Александр Никишин на брифинге в пятницу, 18 июня.

По его словам, в зависимости от развития эпидситуации планируется дальнейшее развертывание коечного фонда, что, естественно, приведет к сокращению мест для плановых пациентов.

Александр Никишин также уточнил, что во многих случаях течение болезни стало более тяжелым, особенно у пациентов в возрасте 60+.

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Гость||

Ещё одну алею уродам в халатах откройте

Гость||

Шантаж

Гость||

большинство вакцинируются пенсионеры и они же умирают после от совершенно другой якобы болезни, а кто выживает более еще сильнее.Путь Индии - там после массовой вакцинации через 2-3 месяца стали заболевать все массово и умирать.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По его словам, в зависимости от развития эпидситуации планируется дальнейшее развертывание коечного фонда, что, естественно, приведет к сокращению мест для плановых пациентов.
Может сооружение на соборной (бывшей Советской) площади добру послужит, сколько там коек можно разместить? Здание под гостиницу "Интурист", на ул.Пушкина тож можно приспособить, думаю есть ещё площади в городе способные стать "походными госпиталями".

Или пусть больше быдла мрёт и болеет (обогатив фармацевтические и иные компании)?

Гость||

Гость писал(a):

Здание под гостиницу "Интурист", на ул.Пушкина тож можно приспособить
Там сказали какой-то офисный центр откроют и будет вся округа в стихийной парковке.

Гость||

Так и надо было закрывать страну вовремя,а не устраивать Евро, да форумы.И студентов с Индии не пускать.У нас такие учатся ?

Так пенсионерам вакцинироваться или нет ? Призывов нет , на Москву вакцины не хватит.

Имя: Гость
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