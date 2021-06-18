Общество

Сотрудники Центра культуры и досуга взбодрили пензенцев

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Артисты и солисты городского Центра культуры и досуга скрасили трудовые будни жильцов дома № 21 на улице 8 Марта.

«Люди действительно соскучились по празднику, а здесь встречаются добрые соседи, начинают общаться, принимают активное участие. Мы создаем хорошее настроение, дарим праздник - почти каждый день», - рассказала специалист ЦКиД г. Пензы Анна Щепина.

Культурно-развлекательную программу рассчитали на публику всех возрастов, будь то юный житель или убеленный сединами пенсионер. Здесь главное - проникнуться общей атмосферой происходящего и не сдерживать души прекрасные порывы.

Несмотря на то что многоэтажка густонаселенная, соседи общаются не так уж часто.

«Мало вообще. Сейчас вообще лето - дачи у всех. А для настроения, для здоровья нужно обязательно», - сошлись во мнениях жильцы дома.

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Маски где? Вот еще куча клиентов на штрафы! Заразу разносят! Ужас! Они привитые, сертификаты есть?

Гость||

Эх, взбодрили, масагоночкой

Имя: Гость
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