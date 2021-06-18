Сотрудники Центра культуры и досуга взбодрили пензенцев

18.06.2021 | 20:45

Артисты и солисты городского Центра культуры и досуга скрасили трудовые будни жильцов дома № 21 на улице 8 Марта.

«Люди действительно соскучились по празднику, а здесь встречаются добрые соседи, начинают общаться, принимают активное участие. Мы создаем хорошее настроение, дарим праздник - почти каждый день», - рассказала специалист ЦКиД г. Пензы Анна Щепина.

Культурно-развлекательную программу рассчитали на публику всех возрастов, будь то юный житель или убеленный сединами пенсионер. Здесь главное - проникнуться общей атмосферой происходящего и не сдерживать души прекрасные порывы.

Несмотря на то что многоэтажка густонаселенная, соседи общаются не так уж часто.

«Мало вообще. Сейчас вообще лето - дачи у всех. А для настроения, для здоровья нужно обязательно», - сошлись во мнениях жильцы дома.