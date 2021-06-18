Пензенской детской студии анимации исполнилось 25 лет

18.06.2021 | 19:30

Искусство мультипликации в Пензе начинается с «Кенгуру». Детской студии анимации и видео в этом году исполняется 25 лет. К юбилею педагоги и их воспитанники получили подарок от группы инициативных горожан.

«Мы полностью отремонтировали три комнаты: кабинет, где занимаются дети с преподавателем, студию звукозаписи и холл», - уточнила член инициативной группы Татьяна Малышева.

Педагог дополнительного образования Наталья Ульянова - основатель студии, функционирующей на базе дома детского творчества № 1. «Кенгуру» - это пространство для развития фантазии и художественных способностей ребят.

«Они делают очень веселые, яркие истории, каких мы, взрослые, себе вообразить не можем. У детей ум пытливый, творческий, у них получаются замечательные мультики», - отметила Наталья Ульянова.

«Работаем в программе Flash. Выбираем кисть, цвет, рисуем персонажей, потом создаем анимацию», - рассказала воспитанница студии Алиса Мурукина.

«Мой любимый герой - зайчик. Можно сделать, как он виляет хвостиком, двигает ушками, как может их заворачивать», - добавила воспитанница студии Анна Анчуткина.

Возможно, юных художников-мультипликаторов в будущем ждет слава Уолта Диснея.