Пензенским врачам вручили главную профессиональную награду

17.06.2021 | 18:15

Главная медицинская награда области - хрустальный кубок конкурса «Мы во все времена благодарны тебе, благородное сердце врача!».

Приз в номинации «Народный врач» заведующему отделением травматологии клинической больницы № 6 им. Г. А. Захарьина вручила автор и ведущая народной программы «Наше здоровье» на 11 канале Инна Изюмова.

«Веха в моей жизни, которая отмечена этим званием, выбор не только меня лично, но и той специальности, которую я представляю и, надеюсь, всегда буду представлять, - хирургия кисти», - подчеркнул победитель Михаил Щербаков.

В этом году лауреатов конкурса отбирали в семи номинациях. В четырех победителя определило профессиональное жюри, в трех - народное голосование. Церемония награждения традиционно прошла накануне Дня медицинского работника.

«В этот праздник я хочу пожелать вам прежде всего добра, хорошего настроения, профессионального успеха», - обратился к присутствующим врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

Каждый из победителей конкурса «Мы во все времена благодарны тебе, благородное сердце врача!» получит 100 тысяч рублей.