На крупнейшем центре питания области заменили выключатели 500 кВ

17.06.2021 | 13:21

«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») обновила парк выключателей сверхвысокого класса напряжения 500 кВ на подстанции 500 кВ «Пенза-2». В результате повысилась надежность электроснабжения потребителей Пензенской области с населением около 1,3 млн человек, а также транзита электроэнергии в Центральную Россию. Инвестиции в проект составили 131 млн рублей.

Выключатели являются основным коммутационным оборудованием. При возникновении короткого замыкания они прерывают ток, предотвращая распространение аварии.

На подстанции «Пенза-2» установлены три элегазовых выключателя 500 кВ вместо воздушных аналогов. Новое оборудование обладает лучшими эксплуатационными характеристиками: у него существенно меньше число отказов, ниже затраты на техническое обслуживание и ремонт. Срок службы элегазовых выключателей составляет не менее 30 лет. Таким образом, на открытом распределительном устройстве (ОРУ) 500 кВ воздушных выключателей больше не осталось.

Также на объекте были установлены новые микропроцессорные комплексы релейной защиты и автоматики (РЗА) отечественного производителя. Выполненные работы обеспечили усиление надежности важнейшего энерготранзита между Волгой и Центром, линии 500 кВ «Пенза-2 - Тамбовская».

Работы по модернизации подстанции продолжатся и в дальнейшем. В 2021 году планируется замена аккумуляторной батареи, установка новых регистраторов аварийных событий, микропроцессорных шкафов для защиты подстанционного оборудования. До конца 2025 года на объекте будет обновлен и весь парк выключателей 220 кВ.

Всего в Пензенской области функционирует пять магистральных подстанций суммарной мощностью 1 781 МВА. Подстанция 500 кВ «Пенза-2» (751 МВA) является крупнейшим и единственным центром питания 500 кВ в регионе. От нее отходит шесть линий электропередачи 220 и 500 кВ, в том числе межсистемная линия 500 кВ «Пенза-2 - Тамбовская». От бесперебойной работы энергообъекта зависит надежность энергоснабжения области, а также крупных предприятий: завода «Тяжпромарматура», Пензенского завода химического машиностроения, завода «Автомедтехника».