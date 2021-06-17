Активная пензячка отстояла право на дорогостоящий протез бедра

17.06.2021 | 15:54

В Пензе защитили право 32-летней женщины-инвалида на дорогостоящее средство реабилитации - высокотехнологичный модульный протез.

У горожанки нет левой ноги на уровне бедра, но она ведет активный образ жизни: работает, водит автомобиль.

«Женщина состоит в браке, имеет двухлетнего ребенка, является лауреатом и победителем региональных поэтических конкурсов, шахматных чемпионатов, всероссийского открытого первенства по кибатлетике», - уточнила сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

С учетом этого в 2016 году областной протезно-ортопедический центр выдал ей высокотехнологичный протез бедра. Но когда срок его службы истек, получить такой же новый пензячка не смогла. Ей предоставили протез для малоподвижных людей, пользоваться которым женщине сложно.

«После рождения в 2019 году ребенка и увеличения массы тела у нее появился дискомфорт в использовании протеза, что привело к множественным ранам в области его крепления», - пояснили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Во время первого разбирательства по делу Ленинский районный суд встал на сторону регионального отделения фонда соцстраха и отказал женщине в праве на протез, «сославшись на наличие у инвалида права претендовать на протез бедра с указанными в иске характеристиками лишь при прохождении медико-социально-технической экспертизы».

Прокурор Октябрьского района подал жалобу на постановление, и суд апелляционной инстанции поддержал пензячку, обязав фонд обеспечить ее необходимым средством реабилитации.