Под Пензой провели пробный запуск самовзлетного планера

16.06.2021 | 20:00

Самовзлетный планер АС-4-115 оснащен двигательной реактивной установкой, благодаря которой может без самолета-буксировщика набирать высоту и парить в небе.

Идею пензенским авиастроителям предложил московский инженер Александр Кулишов. Те ее активно поддержали, внедрили и продемонстрировали результат бывшему командующему воздушно-десантных войск страны, председателю Центрального совета ДОСААФ России Александру Колмакову.

«На одном двигателе может пролететь 75 километров (без учета планирования). Самовзлетных реактивных планеров на данный момент в таком количестве, как у нас, в мире нет. Есть единичные экземпляры в Европе», - сообщил инженер-конструктор Александр Кулишов.

Планер неслучайно имеет в своем названии число 115. Общий вес конструкции вместе с двигателем не превышает 115 килограммов, а значит, летать на нем можно без специального удостоверения пилота.

Высота полета может достигать двух-трех тысяч метров. Если у пилота есть кислородная маска и желание, то намного выше.

Стоимость летального аппарата и его технические особенности не имеют аналогов в мире. Для конвейерного производства все готово.

«Чтобы массово их делать - без помощи государства и соответствующих программ это сложновато решить», - подчеркнул председатель Центрального совета ДОСААФ России Александр Колмаков.