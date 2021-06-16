Общество

Под Пензой провели пробный запуск самовзлетного планера

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Самовзлетный планер АС-4-115 оснащен двигательной реактивной установкой, благодаря которой может без самолета-буксировщика набирать высоту и парить в небе.

Идею пензенским авиастроителям предложил московский инженер Александр Кулишов. Те ее активно поддержали, внедрили и продемонстрировали результат бывшему командующему воздушно-десантных войск страны, председателю Центрального совета ДОСААФ России Александру Колмакову.

«На одном двигателе может пролететь 75 километров (без учета планирования). Самовзлетных реактивных планеров на данный момент в таком количестве, как у нас, в мире нет. Есть единичные экземпляры в Европе», - сообщил инженер-конструктор Александр Кулишов.

Планер неслучайно имеет в своем названии число 115. Общий вес конструкции вместе с двигателем не превышает 115 килограммов, а значит, летать на нем можно без специального удостоверения пилота.

Высота полета может достигать двух-трех тысяч метров. Если у пилота есть кислородная маска и желание, то намного выше.

Стоимость летального аппарата и его технические особенности не имеют аналогов в мире. Для конвейерного производства все готово.

«Чтобы массово их делать - без помощи государства и соответствующих программ это сложновато решить», - подчеркнул председатель Центрального совета ДОСААФ России Александр Колмаков.

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

115 кг?

Это он не сможет попа с иконкой повозить?

Гость||

Сесть бы на его и улететь отседова поближе к европейским ценностям.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Самовзлетный планер АС-4-115 оснащен двигательной реактивной установкой,
Молодцы прогресс однако , была убирающаяся винтовая установка , стала реактивная. А по топливной эффективности как?

Гость||

А моменты отрыва и касания специально не показали? Мне хотелось бы посмотреть!

Гость||

Гость писал(a):

А по топливной эффективности как?
75 км. Ежу понятно что это не его сильная сторона.

Зато компактно, и вес небольшой.

Гость||

Гость писал(a):

Сесть бы на его и улететь отседова поближе к гейвропейским ценностям.
Озорник какой!

Гость||

Гость писал(a):

115 кг?

Это он не сможет попа с иконкой повозить?

Почему не сможет? Или ты дурачок просто?

Гость||

Ты видел среднестатистического попа?

Ему транспортный самолёт нужен

Гость||

Гость писал(a):

Ты видел среднестатистического попа?

Ему транспортный самолёт нужен

Я много чего видел. Так в чем проблема то со среднестатистическим?

Имя: Гость
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