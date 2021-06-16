Общество

Отсутствие воды на Зеленодольской объяснили поломкой насосов

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Несколько дней назад восемь пятиэтажек на Зеленодольской остались без воды. На дверях подъездов появились объявления с расписанием ее поступления в квартиры. Но оно не соблюдается, так как на нижних этажах делают запасы, а верхним достаются лишь капли.

Набрать воду в котельной, как предлагают коммунальщики, тоже не у всех получается - в это время горожане на работе.

«Когда успеваем - набираем. Если нет, то к родственникам просимся помыться», - рассказал житель дома на Зеленодольской Павел Мартышков.

«Два дня нет. Особо не объясняют, почему, говорят, какие-то аварии произошли», - добавила его соседка Ирина Преснякова.

Самое неприятное в ситуации - то, что она повторяется на Зеленодольской регулярно. Насосы меняли совсем недавно, и люди тоже сидели без воды.

«За месяц они пришли в негодность. Скважина уже осыпается, забивает песок», - сообщил генеральный директор УК «Зеленодольская» Александр Куликов.

Сейчас сотрудники управляющей компании покупают новые насосы, на всякий случай приобретут несколько штук. В любом случае пройдет еще не один день, прежде чем технику доставят из столицы и установят. А терпение людей может лопнуть.

«Как же без воды? Сейчас лето, приехали с дачи, помыться хотели - ни объявлений, ничего, воды нет ни грамма!» - посетовал житель дома на Зеленодольской Владимир Сурков.

Лучшим вариантом жители считают присоединение Зеленодольской к общегородским сетям. По словам директора управляющей организации, сейчас идет работа в этом направлении.

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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