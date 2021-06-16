Общество

Мордовская автономия Пензы всех приглашает на большой праздник

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Жителей и гостей Пензы приглашают на большой праздник мордовской культуры, который состоится в селе Пазелки в воскресенье, 20 июня. Главным событием станет зажжение священного огня. Древний языческий обряд проведут хранители национальных традиций, после чего участников мероприятия соберут в большой хоровод.

Небольшое село в Бессоновском районе уже в 14-й раз в новейшей истории становится центром мордовских гуляний.

«Приедут артисты из Мордовии, выступят с лучшими песнями, будет работать творческая выставка, где люди смогут попробовать себя, поучаствовать в мастер-классах», - анонсировала представитель мордовской национально-культурной автономии г. Пензы Анна Какулина.

Организаторы праздника не только развлекут собравшихся песнями, танцами, играми, но и накормят ароматной похлебкой.

«Угостим нашей традиционной селянкой. Также на площадке для спортивных игр проведем турнир по борьбе, где главным призом в основной весовой категории станет живой баран», - рассказал заместитель председателя мордовской национально-культурной автономии г. Пензы Николай Стенькин.

Начало праздника в 11:00. Гулянья, как обычно, продлятся до позднего вечера.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Бесовские гуляния. О каком священном огне говорят и пишут? Язычники Царствие небесного не наследуют. Троица главный праздник человечества. Людей полно, человек нет.

Гость||

У язычников хоть видимый бог-природа.

Гость||

Так я не понял , барановирус есть или нет? Или все-таки властьдержащие лжецы и жулики. Если это такой смертельно

опасный вирус, к чему все эти гуляния,эстафеты, фестивали, игрища всякие

Гость||

Чужой бог хуже своего лешего.

Гость||

В Пензе уже есть Мордовская автономия? Округ или район?

Гость||

Пенза - мордовская земля, пора присединяться к Мордовии.

Гость||

Хочу мордовочку в жёны.

Гость||

Лучше к Финляндии или Венгрии. В Мордовии такое же повидло.

Гость||

Мордовки красивые, блондинки, кровь с молоком! Румяные молодцы что сохранили свою культуру и нацию, уважаю!

Гость||

Щеки помидорами, смазливые, волосатенькие,хороши мордовочки

Гость||

Гость писал(a):

Лучше к Финляндии или Венгрии.
Спасибо, поблевал

Имя: Гость
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