Мордовская автономия Пензы всех приглашает на большой праздник

16.06.2021 | 20:15

Жителей и гостей Пензы приглашают на большой праздник мордовской культуры, который состоится в селе Пазелки в воскресенье, 20 июня. Главным событием станет зажжение священного огня. Древний языческий обряд проведут хранители национальных традиций, после чего участников мероприятия соберут в большой хоровод.

Небольшое село в Бессоновском районе уже в 14-й раз в новейшей истории становится центром мордовских гуляний.

«Приедут артисты из Мордовии, выступят с лучшими песнями, будет работать творческая выставка, где люди смогут попробовать себя, поучаствовать в мастер-классах», - анонсировала представитель мордовской национально-культурной автономии г. Пензы Анна Какулина.

Организаторы праздника не только развлекут собравшихся песнями, танцами, играми, но и накормят ароматной похлебкой.

«Угостим нашей традиционной селянкой. Также на площадке для спортивных игр проведем турнир по борьбе, где главным призом в основной весовой категории станет живой баран», - рассказал заместитель председателя мордовской национально-культурной автономии г. Пензы Николай Стенькин.

Начало праздника в 11:00. Гулянья, как обычно, продлятся до позднего вечера.