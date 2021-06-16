Общество

Коронавирус в области: новые пациенты, жертвы, география случаев

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На среду, 16 июня, в Пензенской области число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции составило 48 447. За сутки прибавилось 75 заразившихся.

Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

В суточную статистику вошли Пенза (32 инфицированных), Заречный (5), а также Нижнеломовский (10), Мокшанский, Наровчатский, Пензенский (по 4), Иссинский, Колышлейский (по 3), Земетчинский, Каменский (по 2), Башмаковский, Бессоновский, Кузнецкий, Лунинский, Пачелмский, Сердобский (по 1) районы.

Под наблюдением в связи с подозрением на коронавирус находится 4 842 человека, снято с него 136 670.

В лабораториях методом ПЦР на COVID-19 проверили 991 248 пациентов (всего 1 059 090 исследований). За сутки тесты сделали 2 453 человека.

Накануне медики выписали 20 пациентов, скончались 5: мужчины 1945 и 1975 года рождения, а также женщины 1944, 1959 и 1961 года рождения. Все погибшие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями, в их числе болезни сердца, кардиосклероз, ВИЧ-инфекция в 4-й стадии (у 46-летнего пациента).

Таким образом, зарегистрировано 896 смертей от коронавирусной пневмонии, погибли 398 мужчин и 498 женщин в возрасте от 26 до 97 лет.

Количество поборовших инфекцию в регионе достигло 45 250.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Все погибшие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями, в их числе болезни сердца, кардиосклероз, ВИЧ-инфекция в 4-й стадии
А при чём здесь коронавирус?

Гость||

Опять пять...

Гость||

Гость писал(a):

А при чём здесь коронавирус?
Коронавирус как спусковой крючок для хронических заболеваний человека.

Гость||

Гость писал(a):

А при чём здесь коронавирус?
При том, чтобы доплаты не сняли. И лечить их от этих сопутствующих никто не собирался, всем подряд суют варево от барановируса.

Гость||

У нас через одного - хроник. Получается, что вирус ослабил организм и человек умер. Ой, ребята, что-то здесь не так.

Гость||

Жертвы оптимизации медицины. Голый король доволен

Гость||

Постройте хоть небольшой крематорий для инфекционных трупов за счёт бюджета.

Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?

Сделайте красивые,ухоженые колумбарии... в Чемодановке и на Н- Западном кладбищах,в Бессоновке и Терновке. Если будет уход,то всё окупится.

Гость||

Реальное количество трупов нужно было показывать год назад и сейчас все бы ломились на вакцинацию.

Гость||

Жертвы оптимизации чьей медицины? Израильской? Германской? Американской?

Гость||

ВИЧ как сопутствующее заболевание? "Ай даПушкин, ай да сукин сын!".

Гость||

Одни спецы в комментариях. Работать идите в Ким - хоть проконсультируете врачей

Гость||

Я смотрю все жертвы ковида тут и собрались.

Гость||

С смотрит жертва женской консультации?

Гость||

Петербургский врач Александра Новоселова сделала в своем блоге попытку остановить потоки домыслов о пандемии, которые льются теперь отовсюду:

«Я бы коротко добавила как комментарий к ссылкам в конце поста, что youtube в беспрецедентном масштабе банит ролики врачей со всего мира, которые высказывают возмущение происходящим беспределом и открытым попранием основного врачебного принципа "не навреди". Нарушаются основные противоэпидемические принципы в связи со свозом до кучи всех пациентов и массовым перепрофилированием клиник под ковид. Которые по-стахановски наполняются путем целенаправленного поиска ковид+ даже тех, кто переносит болезнь в легкой форме.

Гость||

Поликлиникам поставлена задача обзвона нескольких категорий пациентов: 65+, инвалидов, хронических больных. Цель: выяснить нет ли жалоб. Наверное, скоро от обзвона перейдут к поквартирному обходу с полицией и взламыванием дверей. По закрытым социальным учреждениям уже прошлись и что там на самом деле происходит - страшно подумать. Такая забота о гражданах, что аж не вспомню когда такое было последний раз на памяти. Одни, вместо того чтобы лечиться дома, - свозятся в стационары, там утяжеляются, заражаясь иными всевозможными инфекциями внутрибольнично. Стационары задыхаются, массово инфицируется персонал. Причем не только ковидом, а всем, чем Бог пошлет. Другие утяжеляются, не в силах получить необходимую специализированную помощь по НЕ инфекционной патологии. Пациенты НМИЦ онкологии им. Петрова уже петицию пишут, в ногах валяются: не выписывайте нас, мы погибнем...

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