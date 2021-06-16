Коронавирус в области: новые пациенты, жертвы, география случаев

16.06.2021 | 13:39

На среду, 16 июня, в Пензенской области число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции составило 48 447. За сутки прибавилось 75 заразившихся.

Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

В суточную статистику вошли Пенза (32 инфицированных), Заречный (5), а также Нижнеломовский (10), Мокшанский, Наровчатский, Пензенский (по 4), Иссинский, Колышлейский (по 3), Земетчинский, Каменский (по 2), Башмаковский, Бессоновский, Кузнецкий, Лунинский, Пачелмский, Сердобский (по 1) районы.

Под наблюдением в связи с подозрением на коронавирус находится 4 842 человека, снято с него 136 670.

В лабораториях методом ПЦР на COVID-19 проверили 991 248 пациентов (всего 1 059 090 исследований). За сутки тесты сделали 2 453 человека.

Накануне медики выписали 20 пациентов, скончались 5: мужчины 1945 и 1975 года рождения, а также женщины 1944, 1959 и 1961 года рождения. Все погибшие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями, в их числе болезни сердца, кардиосклероз, ВИЧ-инфекция в 4-й стадии (у 46-летнего пациента).

Таким образом, зарегистрировано 896 смертей от коронавирусной пневмонии, погибли 398 мужчин и 498 женщин в возрасте от 26 до 97 лет.

Количество поборовших инфекцию в регионе достигло 45 250.