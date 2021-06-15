В Пензе наградили инспекторов ГИМС и спасателей

15.06.2021 | 20:15

На станции спасателей воздали почести коллективу государственной инспекции по маломерным судам.

«Каждый день инспекторы ГИМС участвуют в патрулировании водных объектов, обеспечивают безопасность людей на водных путях - постоянная, кропотливая, ежедневная работа, по-настоящему мужественная профессия. Спасибо вам за ваш труд, спасибо за то, что вы есть в нашей системе», - выразил благодарность врио начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Алексей Рыжов.

«Особая признательность - ветеранам, всем тем, кто внес неоценимый вклад в дело обеспечения безопасности людей на воде. Крепкого здоровья, мира, добра вам, вашим близким и по традиции - семь футов под килем!» - добавил главный государственный инспектор по маломерным судам Пензенской области Сергей Петрунин.

В настоящее время в штате пензенского центра ГИМС состоит 14 сотрудников, на вооружении - 9 плавсредств, 2 снегохода, гидроцикл. Инспекторы работают в тесном взаимодействии с коллегами из Пензенского пожарно-спасательного центра.

Благодарственные письма в день рождения ГИМС вручили инспекторам, спасателям, отметили работу журналистов, грамотами наградили и юных моряков.